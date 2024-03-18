Поврежденная АЗС и частные дома: россияне шесть раз атаковали Днепропетровскую область

В течение суток, 18 марта, российские войска шесть раз атаковали Днепропетровскую область с помощью артиллерии и дронов-камикадзе. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Из тяжелой артиллерии агрессор трижды за день обстреливал громады Никопольского района - Мировскую, Червоногригорьевскую и Марганецкую. И три дрона-камикадзе направил на сам Никополь - резюмировал председатель ОВА.

По его словам, в результате обстрелов была повреждена АЗС, там произошел пожар, который спасатели утихомирили. Также изуродован инфраструктурный объект.

Кроме того, побиты 11 частных домов, 2 хозяйственные постройки и столько же авто. А еще - почти шесть десятков солнечных панелей, линии электропередач и газопровод. Однако информация о пострадавших пока нет.

Напомним

российские войска сегодня утром атаковали Никополь в Днепропетровской области, вызвав пожар на автозаправочной станции.

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