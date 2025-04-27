За сутки на фронте произошло 174 боестолкновения: Генштаб ВСУ показал, где давит враг (карты)

В течение суток 26 апреля на российско-украинском фронте произошло 174 боестолкновения. В частности, на Покровском направлении враг 68 раз атаковал позиции наших защитников. Интенсивные бои идут также на Лиманском и Торецком направлениях. Силы обороны Украины продолжают сдерживать противника на Курском направлении. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 08.00 27.04.2025, на передовой зафиксировано 174 боевых столкновения.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив три ракеты и 114 авиаударов, сбросив 202 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, совершил почти 5000 обстрелов, в частности 124 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2494 дронов-камикадзе - отчитывается Генштаб ВСУ.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Новодмитровка, Михайловка, Рясное, Проходы, Миропольское Сумской области; Купянск Харьковской области; Новопавловка Днепропетровской области; Покровск, Котлино, Алексеевка, Богатырь, Яблоновка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Новоандреевка Запорожской области; Веселое Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по четырем районам сосредоточения личного состава, пункту управления БпЛА и двум артиллерийским средствам противника.

Ситуация по направлениям

На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника неподалеку Новой Кругляковки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Надия, Грековка, Новое, Новомихайловка и в направлении Серебрянки.

На Северском направлении наши воины успешно остановили три атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское.

На Краматорском направлении оккупанты 13 раз атаковали в районах Часового Яра, Курдюмовки, Ступочек, Предтечиного и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 29 атак в районах Дружбы, Леонидовки, Крымского и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 68 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Новоторецкое, Проминь, Лысовка, Даченское, Удачное, Успеновка, Преображенка, Котляровка и Андреевка.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 13 атак неподалеку населенных пунктов Привольное, Днепроэнергия и Разлив.

На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза штурмовали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Степное, Малая Токмачка и Малые Щербаки.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.

На Харьковском и Гуляйпольском направлениях вчера враг наступательных действий не проводил.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать противника на Курском направлении. За прошедшие сутки враг нанес 20 авиаударов, сбросив при этом 37 управляемых авиационных бомб, совершил 296 обстрелов, 14 из них - из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 15 штурмовых действий захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Напомним

За прошедшие сутки, 26 апреля на российско-украинском фронте Силам обороны удалось ликвидировать еще как минимум 1030 российских военнослужащих. Кроме того, защитники уничтожили 8 танков, 42 артсистемы и 1 РСЗО противника.

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