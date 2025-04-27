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За добу на фронті відбулося 174 боєзіткнення: Генштаб ЗСУ показав, де тисне ворог (карти)

Київ • УНН

 • 770 перегляди

Протягом 26 квітня на фронті відбулося 174 боєзіткнення, 68 з них – на Покровському напрямку. Також інтенсивні бої точаться на Лиманському та Торецькому напрямках.

За добу на фронті відбулося 174 боєзіткнення: Генштаб ЗСУ показав, де тисне ворог (карти)

Протягом доби 26 квітня на російсько-українському фронті відбулося 174 боєзіткнення. Зокрема, на Покровському напрямку ворог 68 разів атакував позиції наших захисників. Інтенсивні бої точаться також на Лиманському та Торецькому напрямках. Сили оборони України продовжують стримувати противника на Курському напрямку. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 08.00 27.04.2025, на передовій зафіксовано 174 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши три ракети та 114 авіаударів, скинувши 202 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив майже 5000 обстрілів, зокрема 124 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2494 дронів-камікадзе

- звітує Генштаб ЗСУ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Новодмитрівка, Михайлівка, Рясне, Проходи, Миропільське Сумської області; Куп’янськ Харківської області; Новопавлівка Дніпропетровської області; Покровськ, Котлине, Олексіївка, Багатир, Яблунівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Новоандріївка Запорізької області; Веселе Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по чотирьох районах зосередження особового складу, пункту управління БпЛА та двох артилерійських засобах противника.

Ситуація по напрямках

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Надія, Греківка, Нове, Новомихайлівка та в напрямку Серебрянки.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили три атаки противника в районах населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку окупанти 13 разів атакували у районах Часового Яру, Курдюмівки, Ступочок, Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 29 атак в районах Дружби, Леонідівки, Кримського та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 68 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Даченське, Удачне, Успенівка, Преображенка, Котлярівка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Привільне, Дніпроенергія та Розлив.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Степове, Мала Токмачка та Малі Щербаки.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.

На Харківському та Гуляйпільському напрямках вчора ворог наступальних дій не проводив.

Сили оборони України продовжують стримувати противника на Курському напрямку. Минулої доби ворог завдав 20 авіаударів, скинувши при цьому 37 керованих авіаційних бомб, здійснив 296 обстрілів, 14 з них - із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 15 штурмових дій загарбників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Нагадаємо

Упродовж минулої доби, 26 квітня на російсько-українському фронті Силам оборони вдалося ліквідувати ще щонайменше 1030 російських військовослужбовців. Крім того, захисники знищили 8 танків, 42 артсистеми та 1 РСЗВ противника. 

В DeepState спростували окупацію Курщини але визнали, що ситуація там складається не найкращим чином26.04.25, 23:43 • 3172 перегляди

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