За полгода украинцы усыновили почти 600 детей: какие области лидируют

За первые шесть месяцев 2025 года граждане Украины усыновили 589 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Об этом рассказали в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины, сообщает УНН.

Детали

В частности, среди усыновленных:

199 детей в возрасте до трех лет;

160 – от трех до шести лет;

148 – от шести до 11 лет и 82 ребенка старше 11 лет.

Больше всего усыновлений было в Киевской области (67 детей), Днепропетровской (66), Одесской (49), Закарпатской (47) и Житомирской (37).

В ведомстве добавили, что сейчас на учете состоят 2276 кандидатов в усыновители, из них 1625 готовы усыновить одного или двух детей в возрасте от пяти до десяти лет. В то же время из 14 679 детей, которые могут быть усыновлены, 10 628 – это дети в возрасте 10 лет и старше, а 10 226 детей имеют братьев или сестер и состоят на учете вместе.

Всего 11 078 детей, которые могут быть усыновлены, сейчас воспитываются в семейном окружении:

10 086 – в приемных семьях и детских домах семейного типа;

992 – под опекой или временно устроены к родственникам или знакомым.

Больше всего детей на местном учете по усыновлению находится в Днепропетровской области (2129 детей), Одесской (1155), Харьковской (926), Донецкой (822) и Запорожской (821 ребенок).

Напомним

Ранее глава Координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода за детьми Ирина Тулякова рассказывала о вызовах по усыновлению детей в Украине. В частности, по ее словам, есть проблемы с базами, с информацией о детях и с нагрузкой на Государственную службу по делам детей.