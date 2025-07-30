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За пів року українці усиновили майже 600 дітей: які області лідирують

Київ • УНН

 • 1362 перегляди

За перші шість місяців 2025 року в Україні усиновили 589 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Найбільше усиновлень зафіксовано в Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.

За пів року українці усиновили майже 600 дітей: які області лідирують

За перші шість місяців 2025 року громадяни України усиновили 589 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це розповіли в Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України, повідомляє УНН.

Деталі

Зокрема, серед усиновлених:

  • 199 дітей віком до трьох років;
    • 160 – від трьох до шести років;
      • 148 – від шести до 11 років та 82 дитини старші за 11 років.

        Найбільше усиновлень було в Київській області (67 дітей), Дніпропетровській (66), Одеській (49), Закарпатській (47) та Житомирській (37).

        У відомстві додали, що нині на обліку перебувають 2276 кандидатів в усиновлювачі, з них 1625 готові усиновити одного або двох дітей віком від п’яти до десяти років. Водночас з 14 679 дітей, які можуть бути усиновлені, 10 628 – це діти віком 10 років і старше, а 10 226 дітей мають братів чи сестер і перебувають на обліку разом.

        Загалом 11 078 дітей, які можуть бути усиновлені, нині виховуються в сімейному оточенні:

        • 10 086 – у прийомних сім’ях і дитячих будинках сімейного типу;
          • 992 – під опікою або тимчасово влаштовані до родичів чи знайомих.

            Найбільше дітей на місцевому обліку з усиновлення перебуває у Дніпропетровській області (2129 дітей), Одеській (1155), Харківській (926), Донецькій (822) та Запорізькій (821 дитина).

            Нагадаємо

            Раніше голова Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірина Тулякова розповідала про виклики щодо усиновлення дітей в Україні. Зокрема, за її словами, є проблеми з базами, з інформацією про дітей та з навантаженням на Державну службу у справах дітей.

            Лілія Подоляк

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