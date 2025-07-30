За пів року українці усиновили майже 600 дітей: які області лідирують
Київ • УНН
За перші шість місяців 2025 року в Україні усиновили 589 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Найбільше усиновлень зафіксовано в Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.
За перші шість місяців 2025 року громадяни України усиновили 589 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це розповіли в Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України, повідомляє УНН.
Деталі
Зокрема, серед усиновлених:
- 199 дітей віком до трьох років;
- 160 – від трьох до шести років;
- 148 – від шести до 11 років та 82 дитини старші за 11 років.
Найбільше усиновлень було в Київській області (67 дітей), Дніпропетровській (66), Одеській (49), Закарпатській (47) та Житомирській (37).
У відомстві додали, що нині на обліку перебувають 2276 кандидатів в усиновлювачі, з них 1625 готові усиновити одного або двох дітей віком від п’яти до десяти років. Водночас з 14 679 дітей, які можуть бути усиновлені, 10 628 – це діти віком 10 років і старше, а 10 226 дітей мають братів чи сестер і перебувають на обліку разом.
Загалом 11 078 дітей, які можуть бути усиновлені, нині виховуються в сімейному оточенні:
- 10 086 – у прийомних сім’ях і дитячих будинках
сімейного типу;
- 992 – під опікою або тимчасово влаштовані до родичів
чи знайомих.
Найбільше дітей на місцевому обліку з усиновлення перебуває у Дніпропетровській області (2129 дітей), Одеській (1155), Харківській (926), Донецькій (822) та Запорізькій (821 дитина).
Нагадаємо
Раніше голова Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірина Тулякова розповідала про виклики щодо усиновлення дітей в Україні. Зокрема, за її словами, є проблеми з базами, з інформацією про дітей та з навантаженням на Державну службу у справах дітей.