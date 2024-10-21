Южная Корея вызвала российского посла, чтобы выразить протест против отправки войск КНДР в Украину

Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало в понедельник российского посла в Сеуле в знак протеста против отправки северокорейских войск в россию для войны в Украине. В МИД Южной Кореи также пообещали принять совместные международные меры. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Как говорится в заявлении министерства, первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ким Хон Гюн вызвал Георгия Зиновьева, главного российского посла в Сеуле, и призвал к немедленному выводу северокорейских солдат из россии.

Ким заявил, что участие северокорейских войск в войне в Украине нарушает резолюции ООН и устав Организации Объединенных Наций и представляет серьезную угрозу безопасности Южной Кореи и других стран.

"Мы самым решительным образом осуждаем незаконное военное сотрудничество Северной Кореи, включая отправку войск в россию", - цитирует Кима министерство.

Мы будем реагировать совместно с международным сообществом, мобилизуя все имеющиеся средства против действий, угрожающих нашим основным интересам безопасности - добавил глава МИД Южной Кореи.

Дополнение

В понедельник министерство обороны Южной Кореи заявило, что Сеул проконсультировался с Вашингтоном и осудило то, что оно назвало незаконным вмешательством и в дела Украины, и призвало немедленно прекратить его.

16 октября Зеленский сообщал, что украинская разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в Россию, но и передачу людей.

17 октября Президент Зеленский заявил, что Северная Корея готовит контингент для того, чтобы они воевали против Украины. Есть намерение подготовить 10 тыс. солдат.

Сегодня, 21 октября, Совет безопасности ООН соберется для обсуждения ситуации в Украине и военной поддержки рф со стороны Северной Кореи, Ирана, а также Китая.