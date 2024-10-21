Південна Корея викликала російського посла, щоб висловити протест проти відправки військ КНДР в Україну
Київ • УНН
МЗС Південної Кореї викликало російського посла через відправку північнокорейських військ до рф для війни в Україні. Сеул засудив це як порушення резолюцій ООН і пообіцяв вжити міжнародних заходів.
Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало в понеділок російського посла в Сеулі на знак протесту проти відправки північнокорейських військ до росії для війни в Україні. В МЗС Південної Кореї також пообіцяли вжити спільних міжнародних заходів. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Як йдеться в заяві міністерства, перший заступник міністра закордонних справ Південної Кореї Кім Хон Гюн викликав Георгія Зінов'єва, головного російського посла в Сеулі, і закликав до негайного виведення північнокорейських солдатів із росії.
Кім заявив, що участь північнокорейських військ у війні в Україні порушує резолюції ООН і статут Організації Об'єднаних Націй і становить серйозну загрозу безпеці Південної Кореї та інших країн.
"Ми найрішучішим чином засуджуємо незаконне військове співробітництво Північної Кореї, включно з відправленням військ до росії", - цитує Кіма міністерство.
Ми будемо реагувати спільно з міжнародним співтовариством, мобілізуючи всі наявні засоби проти дій, що загрожують нашим основним інтересам безпеки
Доповнення
У понеділок міністерство оборони Південної Кореї заявило, що Сеул проконсультувався з Вашингтоном і засудило те, що воно назвало незаконним втручанням і в справи України, і закликало негайно припинити його.
16 жовтня Зеленський повідомляв, що українська розвідка фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї до росії, а й передачу людей.
17 жовтня Президент Зеленський заявив, що Північна Корея готує контингент для того, щоб вони воювали проти України. Є намір підготувати 10 тис. солдатів.
Сьогодні, 21 жовтня, Рада безпеки ООН збереться для обговорення ситуації в Україні та військової підтримки рф з боку Північної Кореї, Ірану, а також Китаю.