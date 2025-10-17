Европейские лидеры ищут способы повлиять на Трампа на новом саммите с путиным - Bloomberg

Европейские лидеры снова пытаются найти место за столом переговоров после того, как последний контакт главы кремля владимира путина с президентом США Дональдом Трампом угрожает свести на нет их усилия по усилению давления на россию из-за войны в Украине, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Трамп заявил, что проведет второй саммит с путиным, на этот раз в Будапеште, после длительных телефонных переговоров двух лидеров в четверг.

Вмешательство путина произошло как раз в тот момент, когда нарастал импульс в пользу Украины с Трампом, заявили четыре европейских чиновника, выразившие обеспокоенность объявлением о саммите. Российский лидер тянул время и пытался сорвать переговоры Зеленского в Белом доме, по словам чиновников.

Лидеры ЕС должны занять твердую позицию в отношении россии и найти способы противодействия влиянию путина на Трампа на саммите, заявили двое официальных лиц. Один из них предположил, что президент Финляндии Александр Стубб, сыгравший ключевую роль на переговорах в Белом доме после августовского саммита Трампа с путиным на Аляске, должен присутствовать в Венгрии.

"Саммит, безусловно, останавливает нынешнюю тенденцию Вашингтона к усилению недовольства россией и давления на нее, - заявил Александр Габуев, директор Евразийского центра Карнеги в Берлине. - Это плохая новость для Украины".

Выбор места проведения саммита вызвал обеспокоенность других европейских лидеров по поводу результата запланированных переговоров. Трамп расстелил красную дорожку перед путиным на саммите на Аляске, обеспечив ему дипломатическую победу после многих лет "холода" из-за войны, отмечает издание.

Однако президенту США не удалось добиться прекращения огня, которое он считал ключевой целью встречи. путин не пошел на уступки и даже первым выступил перед журналистами на трибуне рядом с Трампом после переговоров, что обычно является привилегией хозяина. Затем усилил свои атаки на Украину, пишет издание.

Через несколько дней Зеленский и ведущие европейские лидеры поспешили в Вашингтон, чтобы убедить Трампа поддержать Украину. Они добились обязательства присоединиться к гарантиям безопасности в рамках любого мирного соглашения и отложить обсуждение возможных территориальных обменов с россией на потом.

Один высокопоставленный чиновник ЕС выразил надежду, что Трамп вспомнит, что после саммита на Аляске путин сделал нечто противоположное тому, на что надеялся Трамп.

Вдохновленный успехом в достижении прорыва в прекращении боевых действий в секторе Газа между ХАМАС и Израилем, Трамп снова обратил внимание на войну россии против Украины, которую он, как известно, обещал завершить в течение дня после возвращения в президентское кресло во время своей предвыборной кампании.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что объявление о саммите в Будапеште вселяет в него надежду на серьезность намерений Трампа установить мир в Украине.

"Если план из 20 пунктов по прекращению войны в Газе должен послужить моделью для успеха этого президентства, то он продолжит уделять внимание Украине и стремиться к прекращению войны там", - заявил Мерц в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном в пятницу.

"Президент Трамп осознает свою ответственность. Он также знает, какие имеет варианты", - сказал канцлер.

