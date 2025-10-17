Європейські лідери шукають способи вплинути на Трампа на новому саміті з путіним - Bloomberg

Європейські лідери знову намагаються знайти місце за столом переговорів після того, як останній контакт глави кремля володимира путіна з президентом США Дональдом Трампом загрожує звести нанівець їхні зусилля щодо посилення тиску на росію через війну в Україні, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Трамп заявив, що проведе другий саміт із путіним, цього разу в Будапешті, після тривалих телефонних переговорів двох лідерів у четвер.

Втручання путіна відбулося якраз у той момент, коли наростав імпульс на користь України з Трампом, заявили чотири європейські чиновники, які висловили стурбованість оголошенням про саміт. Російський лідер тягнув час і намагався зірвати переговори Зеленського у Білому домі, за словами чиновників.

Лідери ЄС повинні зайняти тверду позицію щодо росії та знайти способи протидії впливу путіна на Трампа на саміті, заявили двоє офіційних осіб. Один з них припустив, що президент Фінляндії Александр Стубб, який зіграв ключову роль на переговорах у Білому домі після серпневого саміту Трампа з путіним на Алясці, має бути присутнім в Угорщині.

"Саміт, безумовно, зупиняє нинішню тенденцію Вашингтона до посилення невдоволення росією і тиску на неї, - заявив Олександр Габуєв, директор Євразійського центру Карнегі в Берліні. - Це погана новина для України".

Вибір місця проведення саміту викликав занепокоєння інших європейських лідерів з приводу результату запланованих переговорів. Трамп розстелив червону доріжку перед путіним на саміті на Алясці, забезпечивши йому дипломатичну перемогу після багатьох років "холоду" через війну, зазначає видання.

Однак президенту США не вдалося досягти припинення вогню, яке він вважав ключовою метою зустрічі. путін не пішов на поступки і навіть першим виступив перед журналістами на трибуні поряд із Трампом після переговорів, що зазвичай є привілеєм господаря. Потім посилив свої атаки на Україну, пише видання.

За кілька днів Зеленський та провідні європейські лідери поспішили до Вашингтона, щоб переконати Трампа підтримати Україну. Вони досягли зобов'язання приєднатися до гарантій безпеки в межах будь-якої мирної угоди та відкласти обговорення можливих територіальних обмінів з росією на потім.

Один високопосадовець ЄС висловив сподівання, що Трамп згадає, що після саміту на Алясці путін зробив щось протилежне тому, на що сподівався Трамп.

Натхненний успіхом у досягненні прориву у припиненні бойових дій у секторі Газа між ХАМАС та Ізраїлем, Трамп знову звернув увагу на війну росії проти України, яку він, як відомо, обіцяв завершити протягом дня після повернення у президентське крісло під час своєї передвиборчої кампанії.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що оголошення про саміт у Будапешті вселяє у нього надію на серйозність намірів Трампа встановити мир в Україні.

"Якщо план із 20 пунктів щодо припинення війни в Газі має послужити моделлю для успіху цього президентства, то він продовжить приділяти увагу Україні та прагнути припинення війни там", - заявив Мерц в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, опублікованому в п'ятницю.

"Президент Трамп усвідомлює свою відповідальність. Він також знає, які має варіанти", - сказав канцлер.

Голова МЗС ФРН: Будапешт - це ще одна спроба змусити путіна серйозно переговорити з Україною