Європейські лідери шукають способи вплинути на Трампа на новому саміті з путіним - Bloomberg

19:15
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
18:40
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
18:26
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
17:56
Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв’язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині
17:29
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
16:16
Трамп не виключив відправку Tomahawk Україні: CNN дізналося деталі розмови президента США з путіним
14:20
Профільний комітет рекомендував проєкт Бюджету-2026 до першого читання: розгляд очікують 21-22 жовтня
Ексклюзив
13:38
У комітеті ВР з нацбезпеки оцінили рівень мобілізації в УкраїніVideo
17 жовтня, 12:25
Трамп на Алясці ледь не покинув зустріч, коли путін почав розводити "історичні" тиради та не захотів миру – FT
Ексклюзив
17 жовтня, 11:59
Олена Сосєдка: Ми вчилися на практиці, а вони у TikTok. Чому діти знають про гроші більше, ніж ми в їхньому віці?
Давній союзник путіна запропонував Ілону Маску побудувати тунель через Берингову протоку: озвучені сума і період робіт
17 жовтня, 09:52
Словаччина готує допомогу Україні та планує обговорити захист від дронів - віцепрем'єр
17 жовтня, 09:56
Орбан забезпечить умови для саміту США-рф у Будапешті, заявили у кремлі
17 жовтня, 10:41
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"
17 жовтня, 10:57
Відбивали атаку дронів на окупований Крим: у ВМС уточнили, що російська ППО збила власний Су-30СМ
17 жовтня, 11:12
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несе
17 жовтня, 07:15
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 53868 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
16 жовтня, 12:39
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити заборонено
16 жовтня, 07:53
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 108344 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу мод
16 жовтня, 07:27
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування
16 жовтня, 07:09
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олена Зеленська
Керолайн Левітт
Піт Гегсет
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Білий дім
Вашингтон
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"
17 жовтня, 10:57
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фото
15 жовтня, 15:48
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссям
15 жовтня, 00:05
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручин
14 жовтня, 13:19
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійства
14 жовтня, 13:05
Дипломатка
The Guardian
Financial Times
Соціальна мережа
Північний потік

Європейські лідери шукають способи вплинути на Трампа на новому саміті з путіним - Bloomberg

Київ • УНН

 • 684 перегляди

Європейські лідери намагаються знайти місце за столом переговорів після того, як контакт Путіна з Трампом загрожує звести нанівець їхні зусилля щодо посилення тиску на Росію через війну в Україні. Трамп заявив, що проведе другий саміт із Путіним у Будапешті після тривалих телефонних переговорів.

Європейські лідери шукають способи вплинути на Трампа на новому саміті з путіним - Bloomberg

Європейські лідери знову намагаються знайти місце за столом переговорів після того, як останній контакт глави кремля володимира путіна з президентом США Дональдом Трампом загрожує звести нанівець їхні зусилля щодо посилення тиску на росію через війну в Україні, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Трамп заявив, що проведе другий саміт із путіним, цього разу в Будапешті, після тривалих телефонних переговорів двох лідерів у четвер. 

Втручання путіна відбулося якраз у той момент, коли наростав імпульс на користь України з Трампом, заявили чотири європейські чиновники, які висловили стурбованість оголошенням про саміт. Російський лідер тягнув час і намагався зірвати переговори Зеленського у Білому домі, за словами чиновників.

Лідери ЄС повинні зайняти тверду позицію щодо росії та знайти способи протидії впливу путіна на Трампа на саміті, заявили двоє офіційних осіб. Один з них припустив, що президент Фінляндії Александр Стубб, який зіграв ключову роль на переговорах у Білому домі після серпневого саміту Трампа з путіним на Алясці, має бути присутнім в Угорщині.

"Саміт, безумовно, зупиняє нинішню тенденцію Вашингтона до посилення невдоволення росією і тиску на неї, - заявив Олександр Габуєв, директор Євразійського центру Карнегі в Берліні. - Це погана новина для України".

Вибір місця проведення саміту викликав занепокоєння інших європейських лідерів з приводу результату запланованих переговорів. Трамп розстелив червону доріжку перед путіним на саміті на Алясці, забезпечивши йому дипломатичну перемогу після багатьох років "холоду" через війну, зазначає видання.

Однак президенту США не вдалося досягти припинення вогню, яке він вважав ключовою метою зустрічі. путін не пішов на поступки і навіть першим виступив перед журналістами на трибуні поряд із Трампом після переговорів, що зазвичай є привілеєм господаря. Потім посилив свої атаки на Україну, пише видання.

За кілька днів Зеленський та провідні європейські лідери поспішили до Вашингтона, щоб переконати Трампа підтримати Україну. Вони досягли зобов'язання приєднатися до гарантій безпеки в межах будь-якої мирної угоди та відкласти обговорення можливих територіальних обмінів з росією на потім.

Один високопосадовець ЄС висловив сподівання, що Трамп згадає, що після саміту на Алясці путін зробив щось протилежне тому, на що сподівався Трамп.

Натхненний успіхом у досягненні прориву у припиненні бойових дій у секторі Газа між ХАМАС та Ізраїлем, Трамп знову звернув увагу на війну росії проти України, яку він, як відомо, обіцяв завершити протягом дня після повернення у президентське крісло під час своєї передвиборчої кампанії.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що оголошення про саміт у Будапешті вселяє у нього надію на серйозність намірів Трампа встановити мир в Україні.

"Якщо план із 20 пунктів щодо припинення війни в Газі має послужити моделлю для успіху цього президентства, то він продовжить приділяти увагу Україні та прагнути припинення війни там", - заявив Мерц в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, опублікованому в п'ятницю.

"Президент Трамп усвідомлює свою відповідальність. Він також знає, які має варіанти", - сказав канцлер.

Голова МЗС ФРН: Будапешт - це ще одна спроба змусити путіна серйозно переговорити з Україною
17.10.25, 19:59

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Війна в Україні
Аляска
Ізраїль
Александр Стубб
Bloomberg
Вашингтон
Дональд Трамп
Фінляндія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Будапешт
Сектор Газа
Україна