Европарламент принял закон о сохранении природы, которому предшествовал бурный спор
Киев • УНН
Европейский парламент принял противоречивый закон об охране природы, который требует к 2030 году восстановить не менее 20% сухопутных и морских территорий ЕС с помощью таких мер, как лесовосстановление и восстановление водно-болотных угодий.
Большинство депутатов Европарламента проголосовало за противоречивый закон об охране природы, который предусматривает введение восстановительных мероприятий на 20% сухопутных и морских территорий ЕС до 2030 года. Об этом передает УНН со ссылкой на European Parliament и Zeit.
Детали
Большинство депутатов Европарламента проголосовали за противоречивый закон об охране природы - Акт о ренатурализации. Для того, чтобы природа в ЕС восстановилась, необходимо высадить больше деревьев, осушить болота и вернуть реки в их естественное состояние.
Законопроект был представлен еще в 2022 году, - он призывает к внедрению мер по содействию возвращению биоразнообразия по меньшей мере на 20% сухопутных и морских поверхностей государств-членов ЕС до 2030 года.
Также акт требует восстановления не менее 30% определенных сред обитания (леса, луга, водно-болотные угодья, реки, озера и коралловые пласты) в тот же день, затем 60% к 2040 году и 90% к 2050 году.
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За несколько часов до голосования евродепутаты не рискнули играть в прогнозы, но как оказалось точка зрения относительно закона о сохранении природы является разной в определенных кругах.
Самая большая группа в парламенте проголосовала против, за ней проголосовали другие правые и ультраправые формирования, а также некоторые либералы из "Обновления Европы". ЕНП особенно обеспокоена влиянием регулирования на фермеров, в то время, когда они проводят серию демонстраций по всей Европе. Ослабление экологических норм является одним из их требований.
Тем не менее, после многих поворотов, закон был принят европейскими депутатами.
Следующий шаг - это голосование в Раде.
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Европарламент принял закон о сохранении природы, которому предшествовал бурный спор
Европейский парламент принял противоречивый закон об охране природы, который требует к 2030 году восстановить не менее 20% сухопутных и морских территорий ЕС с помощью таких мер, как лесовосстановление и восстановление водно-болотных угодий.
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