Европарламент принял закон о сохранении природы, которому предшествовал бурный спор

Большинство депутатов Европарламента проголосовало за противоречивый закон об охране природы, который предусматривает введение восстановительных мероприятий на 20% сухопутных и морских территорий ЕС до 2030 года. Об этом передает УНН со ссылкой на European Parliament и Zeit.

Детали

Большинство депутатов Европарламента проголосовали за противоречивый закон об охране природы - Акт о ренатурализации. Для того, чтобы природа в ЕС восстановилась, необходимо высадить больше деревьев, осушить болота и вернуть реки в их естественное состояние.

Законопроект был представлен еще в 2022 году, - он призывает к внедрению мер по содействию возвращению биоразнообразия по меньшей мере на 20% сухопутных и морских поверхностей государств-членов ЕС до 2030 года.

Также акт требует восстановления не менее 30% определенных сред обитания (леса, луга, водно-болотные угодья, реки, озера и коралловые пласты) в тот же день, затем 60% к 2040 году и 90% к 2050 году.

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За несколько часов до голосования евродепутаты не рискнули играть в прогнозы, но как оказалось точка зрения относительно закона о сохранении природы является разной в определенных кругах.

Самая большая группа в парламенте проголосовала против, за ней проголосовали другие правые и ультраправые формирования, а также некоторые либералы из "Обновления Европы". ЕНП особенно обеспокоена влиянием регулирования на фермеров, в то время, когда они проводят серию демонстраций по всей Европе. Ослабление экологических норм является одним из их требований.

Тем не менее, после многих поворотов, закон был принят европейскими депутатами.

Следующий шаг - это голосование в Раде.

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Дополнение

Министр окружающей среды Германии Штеффи Лемке (Зеленые) выразила свое облегчение по поводу решения Брюсселя.

Это отличная новость. Мы все зависим от неповрежденных и здоровых экосистем - сказала Лемке, которая сейчас находится в Кении на Ассамблее ООН по окружающей среде.

С сегодняшним одобрением в Европейском парламенте Европа берет на себя четкое обязательство защищать и восстанавливать нашу природу и окружающую среду - сказала Лемке, отметив, что "хорошо, что это чувство ответственности возобладало сегодня".

Напомним,

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