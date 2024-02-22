Комітети Європарламенту підтримали виділення 50 мільярдів євро для України
Київ • УНН
Комітети Європарламенту схвалили багаторічну програму фінансової допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро.
Профільні комітети Європейського парламенту підтримали рішення про створення багаторічної програми фінансової допомоги для України на 50 мільярдів євро. Про це повідомила депутатка ЄС Віола фон Крамон у соцмережі X, пише УНН.
Ми щойно затвердили UkraineFacility, фінансову допомогу обсягом 50 млрд євро на наступні роки. На наступному пленарному тижні у Страсбурзі парламент ще раз продемонструє солідарність з Україною,
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Повідомлення з’явилося також на сайті Європарламенту.
Зазначається, що комітети Європарламенту з питань бюджету, з питань закордонних справ і з питань промисловості, досліджень та енергетики підтримали програму фінансової підтримки України UkraineFacility на суму 50 мільярдів євро.
Нагадаємо
Євросоюз сподівається виділити Україні перший транш з нового пакету фінансової підтримки на суму 50 мільярдів євро на початку березня, але подальші виплати залежатимуть від виконання Києвом вимог щодо проведення реформ.