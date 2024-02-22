Комитеты Европарламента поддержали выделение 50 миллиардов евро для Украины

Профильные комитеты Европейского парламента поддержали решение о создании многолетней программы финансовой помощи для Украины на 50 миллиардов евро. Об этом сообщила депутат ЕС Виола фон Крамон в соцсети X, пишет УНН.

Мы только что утвердили UkraineFacility, финансовую помощь объемом 50 млрд евро на последующие годы. На следующей пленарной неделе в Страсбурге парламент еще раз продемонстрирует солидарность с Украиной, - отметила фон Крамон.

Детали

Сообщение появилось также на сайте Европарламента.

Отмечается, что комитеты Европарламента по вопросам бюджета, по вопросам иностранных дел и по вопросам промышленности, исследований и энергетики поддержали программу финансовой поддержки Украины UkraineFacility на сумму 50 миллиардов евро.

Напомним

Евросоюз надеется выделить Украине первый транш из нового пакета финансовой поддержки на сумму 50 миллиардов евро в начале марта, но дальнейшие выплаты будут зависеть от выполнения Киевом требований по проведению реформ.