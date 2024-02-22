Комитеты Европарламента поддержали выделение 50 миллиардов евро для Украины
Киев • УНН
Комитеты Европарламента одобрили многолетнюю программу финансовой помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро.
Профильные комитеты Европейского парламента поддержали решение о создании многолетней программы финансовой помощи для Украины на 50 миллиардов евро. Об этом сообщила депутат ЕС Виола фон Крамон в соцсети X, пишет УНН.
Мы только что утвердили UkraineFacility, финансовую помощь объемом 50 млрд евро на последующие годы. На следующей пленарной неделе в Страсбурге парламент еще раз продемонстрирует солидарность с Украиной,
Детали
Сообщение появилось также на сайте Европарламента.
Отмечается, что комитеты Европарламента по вопросам бюджета, по вопросам иностранных дел и по вопросам промышленности, исследований и энергетики поддержали программу финансовой поддержки Украины UkraineFacility на сумму 50 миллиардов евро.
Напомним
Евросоюз надеется выделить Украине первый транш из нового пакета финансовой поддержки на сумму 50 миллиардов евро в начале марта, но дальнейшие выплаты будут зависеть от выполнения Киевом требований по проведению реформ.
Комитеты Европарламента поддержали выделение 50 миллиардов евро для Украины
Комитеты Европарламента одобрили многолетнюю программу финансовой помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро.
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