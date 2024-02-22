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Комитеты Европарламента поддержали выделение 50 миллиардов евро для Украины

Комитеты Европарламента поддержали выделение 50 миллиардов евро для Украины

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 14:58  •  4761 просмотра

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Комитеты Европарламента одобрили многолетнюю программу финансовой помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро.

Профильные комитеты Европейского парламента поддержали решение о создании многолетней программы финансовой помощи для Украины на 50 миллиардов евро. Об этом сообщила депутат ЕС Виола фон Крамон в соцсети X, пишет УНН.

Мы только что утвердили UkraineFacility, финансовую помощь объемом 50 млрд евро на последующие годы. На следующей пленарной неделе в Страсбурге парламент еще раз продемонстрирует солидарность с Украиной,

- отметила фон Крамон.

Детали

Сообщение появилось также на сайте Европарламента.

Отмечается, что комитеты Европарламента по вопросам бюджета, по вопросам иностранных дел и по вопросам промышленности, исследований и энергетики поддержали программу финансовой поддержки Украины UkraineFacility на сумму 50 миллиардов евро.

Напомним

Евросоюз надеется выделить Украине первый транш из нового пакета финансовой поддержки на сумму 50 миллиардов евро в начале марта, но дальнейшие выплаты будут зависеть от выполнения Киевом требований по проведению реформ.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ЭкономикаПолитика
Комітети Європарламенту підтримали виділення 50 мільярдів євро для України
European Parliament Committees support allocation of 50 billion euros for Ukraine
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