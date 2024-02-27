Європарламент ухвалив закон про збереження природи, якому передувала бурхлива суперечка
Київ • УНН
Європейський парламент ухвалив суперечливий закон про охорону природи, який вимагає до 2030 року відновити щонайменше 20% сухопутних і морських територій ЄС за допомогою таких заходів, як лісовідновлення та відновлення водно-болотних угідь.
Більшість депутатів Європарламенту проголосувала за суперечливий закон про охорону природи, який передбачає запровадження відновлювальних заходів на 20% сухопутних і морських територій ЄС до 2030 року. Про це передає УНН із посиланням на European Parliament та Zeit.
Деталі
Більшість депутатів Європарламенту проголосували за суперечливий закон про охорону природи - Акт про ренатуралізацію. Для того, щоб природа в ЄС відновилася, необхідно висадити більше дерев, осушити болота і повернути річки до їхнього природного стану.
Законопроект був представлений ще у 2022 році, - він закликає до впровадження заходів для сприяння поверненню біорізноманіття щонайменше на 20% сухопутних і морських поверхонь держав-членів ЄС до 2030 року.
Також акт вимагає відновлення щонайменше 30% певних середовищ існування ( ліси, луки, водно-болотні угіддя, річки, озера та коралові пласти) того самого дня, потім 60% до 2040 року та 90% до 2050 року.
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За кілька годин до голосування євродепутати не ризикнули грати в прогнози, але як виявилось точка зору стосовно закону про збереження природи є різною в певних колах.
Найбільша група в парламенті проголосувала проти, за нею проголосували інші праві та ультраправі формування, а також деякі ліберали з "Оновлення Європи". ЄНП особливо занепокоєна впливом регулювання на фермерів, в той час, коли вони проводять серію демонстрацій по всій Європі. Послаблення екологічних норм є однією з їхніх вимог.
Тим не менш, після багатьох поворотів, закон був ухвалений європейськими депутатами.
Наступний крок – це голосування в Раді.
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