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Європарламент ухвалив закон про збереження природи, якому передувала бурхлива суперечка

Київ • УНН

 • 29758 перегляди

Європейський парламент ухвалив суперечливий закон про охорону природи, який вимагає до 2030 року відновити щонайменше 20% сухопутних і морських територій ЄС за допомогою таких заходів, як лісовідновлення та відновлення водно-болотних угідь.

Європарламент ухвалив закон про збереження природи, якому передувала бурхлива суперечка

Більшість депутатів Європарламенту проголосувала за суперечливий закон про охорону природи, який передбачає запровадження  відновлювальних заходів на 20% сухопутних і морських територій ЄС до 2030 року. Про це передає УНН із посиланням на European Parliament та Zeit.

Деталі

Більшість депутатів Європарламенту проголосували за суперечливий закон про охорону природи - Акт про ренатуралізацію. Для того, щоб природа в ЄС відновилася, необхідно висадити більше дерев, осушити болота і повернути річки до їхнього природного стану.

Законопроект був представлений ще у 2022 році, - він закликає до впровадження заходів для сприяння поверненню біорізноманіття щонайменше на 20% сухопутних і морських поверхонь держав-членів ЄС до 2030 року.

Також акт вимагає відновлення щонайменше 30% певних середовищ існування ( ліси, луки, водно-болотні угіддя, річки, озера та коралові пласти) того самого дня, потім 60% до 2040 року та 90% до 2050 року.

ЄС розглядає отримання відсотків від заморожених активів рф, але без повної конфіскації27.02.24, 11:23 • 31418 переглядiв

За кілька годин до голосування євродепутати не ризикнули грати в прогнози, але як виявилось точка зору стосовно закону про збереження природи є різною в певних колах.

Найбільша група в парламенті проголосувала проти, за нею проголосували інші праві та ультраправі формування, а також деякі ліберали з "Оновлення Європи". ЄНП особливо занепокоєна впливом регулювання на фермерів, в той час, коли вони проводять серію демонстрацій по всій Європі. Послаблення екологічних норм є однією з їхніх вимог.

Тим не менш, після багатьох поворотів, закон був ухвалений європейськими депутатами.

Наступний крок – це голосування в Раді.

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Доповнення

Міністр навколишнього середовища Німеччини Штеффі Лемке (Зелені) висловила своє полегшення з приводу рішення Брюсселя.

Це чудова новина. Ми всі залежимо від неушкоджених і здорових екосистем

- сказала Лемке, яка зараз перебуває в Кенії на Асамблеї ООН з навколишнього середовища.

З сьогоднішнім схваленням в Європейському парламенті Європа бере на себе чітке зобов'язання захищати і відновлювати нашу природу і навколишнє середовище

- сказала Лемке, зазначивши, що "добре, що це почуття відповідальності взяло гору сьогодні".

Нагадаємо

Фермери у Варшаві протестували проти імпорту продовольства з України, зібравши танк з тюків сіна з гаслом "АгроАбрамс".

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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