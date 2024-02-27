Протести польських фермерів: у Варшаві мітингувальники зібрали "Абрамс" з тюків сіна

У столиці Польщі вийшли тисячі мітингарів на демонстрацію проти імпорту продовольства з України. Учасники протесту розпалили багаття, пустили ракети, а також привезли інсталяцію у формі танка з тюків сіна, яку обладнали плакатом "АгроАбрамс". Про це передає УНН із посиланням на Polsat News.

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У центрі Варшави, 27 лютого, об 11 ранку розпочалась мітингувальна хода польських фермерів: тисячі людей підтримали незгоду з імпортом продовольства з України.

Зазначається, що на початку ходи мітингувальники рушили не в попередньо заявленому, а в іншому напрямку, проштовхнули поліцію, запалили фаєри. Учасники несли прапори та банери.

Окремий "цвях програми" демонстрантів - танк з соломи, з гаслом "AgroAbrams"

Інші написи включали гасла "стіна за фермером" тощо.

В повітряний простір Польщі, ймовірно, вторглася російська ракета - начальник Генштабу країни

Після 13:00 до мітингувальників вийшов керівник канцелярії Сейму Яцек Ціхоцький. Разом з ним до будівлі парламенту пройшли представники фермерів.

Інші демонстранти підійшли до будівлі канцелярії прем'єр-міністра.

Сьогодні ніхто не хоче призвести до краху польської продовольчої безпеки – підтвердив спікер Сейму Шимон Головня, перед зустріччю з представництвом фермерів.

Чиновник втім зазначив, що шлагбауми, встановлені перед Сеймом, не проти протестувальників.

Нагадаємо

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на шести пунктах пропуску на кордоні з Україною, через що близько 2100 вантажівок стоять у черзі в очікуванні перетину кордону.

Чехія і Польща не розглядають можливість відправки військ в Україну, згідно із заявами своїх прем'єр-міністрів після зустрічі в Парижі, де ця можливість залишилася відкритою, але не узгодженою для європейських країн.

Європейський парламент сьогодні, 27 лютого, проголосував за виділення нової допомоги Україні на 50 мільярдів євро.