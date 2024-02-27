Протести польських фермерів: у Варшаві мітингувальники зібрали "Абрамс" з тюків сіна
Київ • УНН
Фермери у Варшаві протестували проти імпорту продовольства з України, зібравши танк з тюків сіна з гаслом "АгроАбрамс".
У столиці Польщі вийшли тисячі мітингарів на демонстрацію проти імпорту продовольства з України. Учасники протесту розпалили багаття, пустили ракети, а також привезли інсталяцію у формі танка з тюків сіна, яку обладнали плакатом "АгроАбрамс". Про це передає УНН із посиланням на Polsat News.
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У центрі Варшави, 27 лютого, об 11 ранку розпочалась мітингувальна хода польських фермерів: тисячі людей підтримали незгоду з імпортом продовольства з України.
Зазначається, що на початку ходи мітингувальники рушили не в попередньо заявленому, а в іншому напрямку, проштовхнули поліцію, запалили фаєри. Учасники несли прапори та банери.
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Інші написи включали гасла "стіна за фермером" тощо.
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Після 13:00 до мітингувальників вийшов керівник канцелярії Сейму Яцек Ціхоцький. Разом з ним до будівлі парламенту пройшли представники фермерів.
Інші демонстранти підійшли до будівлі канцелярії прем'єр-міністра.
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Чиновник втім зазначив, що шлагбауми, встановлені перед Сеймом, не проти протестувальників.
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