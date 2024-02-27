50 млрд євро: Європарламент схвалив нову допомогу Україні
Київ • УНН
Європейський парламент схвалив нову допомогу Україні у 50 мільярдів євро.
Європейський парламент сьогодні, 27 лютого, проголосував за виділення нової допомоги Україні на 50 мільярдів євро. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.
Європейський парламент переважною більшістю голосів (536 за, 40 проти, 39 утрималися) схвалив допомогу в розмірі 50 мільярдів євро для України
Раніше профільні комітети Європейського парламенту підтримали рішення про створення багаторічної програми фінансової допомоги для України на 50 мільярдів євро.