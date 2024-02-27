50 млрд евро: Европарламент одобрил новую помощь Украине
Киев • УНН
Европейский парламент одобрил новую помощь Украине в 50 миллиардов евро.
Европейский парламент сегодня, 27 февраля, проголосовал за выделение новой помощи Украине на 50 миллиардов евро. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.
Европейский парламент подавляющим большинством голосов (536 за, 40 против, 39 воздержались) одобрил помощь в размере 50 миллиардов евро для Украины
Ранее профильные комитеты Европейского парламента поддержали решение о создании многолетней программы финансовой помощи для Украины на 50 миллиардов евро.
50 млрд евро: Европарламент одобрил новую помощь Украине
Европейский парламент одобрил новую помощь Украине в 50 миллиардов евро.
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