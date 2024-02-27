Протесты польских фермеров: в Варшаве митингующие собрали "Абрамс" из тюков сена

В столице Польши вышли тысячи митингующих на демонстрацию против импорта продовольствия из Украины. Протестующие разожгли костры, пустили ракеты, а также привезли инсталляцию в форме танка из тюков сена, которую оборудовали плакатом "АгроАбрамс". Об этом передает УНН со ссылкой на Polsat News.

Детали

В центре Варшавы, 27 февраля, в 11 утра началось митинговое шествие польских фермеров: тысячи людей поддержали несогласие с импортом продовольствия из Украины.

Отмечается, что в начале шествия митингующие двинулись не в предварительно заявленном направлении, а в другом направлении, протолкнули полицию, зажгли файеры. Участники несли флаги и баннеры.

Отдельный "гвоздь программы" демонстрантов - танк из соломы, с лозунгом "AgroAbrams"

Другие надписи включали лозунги "стена за фермером" и тому подобное.

В воздушное пространство Польши, вероятно, вторглась российская ракета - начальник Генштаба страны

После 13:00 к митингующим вышел руководитель канцелярии Сейма Яцек Цихоцкий. Вместе с ним к зданию парламента прошли представители фермеров.

Другие демонстранты подошли к зданию канцелярии премьер-министра.

Сегодня никто не хочет привести к краху польской продовольственной безопасности - подтвердил спикер Сейма Шимон Головня, перед встречей с представительством фермеров.

Чиновник впрочем отметил, что шлагбаумы, установленные перед Сеймом, не против протестующих.

Напомним,

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на шести пунктах пропуска на границе с Украиной, из-за чего около 2100 грузовиков стоят в очереди в ожидании пересечения границы.

Чехия и Польша не рассматривают возможность отправки войск в Украину, согласно заявлениям своих премьер-министров после встречи в Париже, где эта возможность осталась открытой, но не согласованной для европейских стран.

Европейский парламент сегодня, 27 февраля, проголосовал за выделение новой помощи Украине на 50 миллиардов евро.