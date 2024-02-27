Протесты польских фермеров: в Варшаве митингующие собрали "Абрамс" из тюков сена
Киев • УНН
Фермеры в Варшаве протестовали против импорта продовольствия из Украины, собрав танк из тюков сена с лозунгом "АгроАбрамс".
В столице Польши вышли тысячи митингующих на демонстрацию против импорта продовольствия из Украины. Протестующие разожгли костры, пустили ракеты, а также привезли инсталляцию в форме танка из тюков сена, которую оборудовали плакатом "АгроАбрамс". Об этом передает УНН со ссылкой на Polsat News.
Детали
В центре Варшавы, 27 февраля, в 11 утра началось митинговое шествие польских фермеров: тысячи людей поддержали несогласие с импортом продовольствия из Украины.
Отмечается, что в начале шествия митингующие двинулись не в предварительно заявленном направлении, а в другом направлении, протолкнули полицию, зажгли файеры. Участники несли флаги и баннеры.
Отдельный "гвоздь программы" демонстрантов - танк из соломы, с лозунгом "AgroAbrams"
Другие надписи включали лозунги "стена за фермером" и тому подобное.
В воздушное пространство Польши, вероятно, вторглась российская ракета - начальник Генштаба страны29 декабря 2023, 14:15 • 23348 просмотров
После 13:00 к митингующим вышел руководитель канцелярии Сейма Яцек Цихоцкий. Вместе с ним к зданию парламента прошли представители фермеров.
Другие демонстранты подошли к зданию канцелярии премьер-министра.
Сегодня никто не хочет привести к краху польской продовольственной безопасности
Чиновник впрочем отметил, что шлагбаумы, установленные перед Сеймом, не против протестующих.
Напомним,
Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на шести пунктах пропуска на границе с Украиной, из-за чего около 2100 грузовиков стоят в очереди в ожидании пересечения границы.
Чехия и Польша не рассматривают возможность отправки войск в Украину, согласно заявлениям своих премьер-министров после встречи в Париже, где эта возможность осталась открытой, но не согласованной для европейских стран.
Европейский парламент сегодня, 27 февраля, проголосовал за выделение новой помощи Украине на 50 миллиардов евро.
Протесты польских фермеров: в Варшаве митингующие собрали "Абрамс" из тюков сена
Фермеры в Варшаве протестовали против импорта продовольствия из Украины, собрав танк из тюков сена с лозунгом "АгроАбрамс".
Игнат: россияне активизировали воздушную разведку, рекордное количество беспилотников - на южном направлении
россияне усилили воздушную разведку, задействовав рекордное количество беспилотников вдоль всей линии фронта, особенно на южном направлении вдоль реки Днепр, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ.
Армия рф ударила по Сумщине: двое полицейских погибли, четверо ранены - МВД
Двое правоохранителей погибли и четверо были ранены из-за вражеского обстрела Сумской области.
"Не было консенсуса": Австрия отреагировала на комментарии Макрона относительно возможной отправки войск в Украину
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что не стоит исключать отправку западных войск в Украину, заявив, что нет консенсуса по этому вопросу.
В оккупированном Севастополе сообщают о взрыве
В центре Севастополя в оккупированном Крыму произошел взрыв, сообщают местные жители.
Ночью на Харьковщине сбили два российских "шахеда": МВД показало обломки дронов-камикадзе
в ночь на 27 февраля подразделения Национальной гвардии в Харьковской области ночью уничтожили два российских беспилотника-камикадзе. МВД показали обломки сбитых "шахедов"
Британия не планирует широкомасштабное развертывание войск в Украине - спикер премьера
Великобритания не планирует большого развертывания войск в Украине, заявил пресс-секретарь премьер-министра.
Жительнице Херсонщины сообщили о подозрении в коллаборационизме: возглавляла "отдел строительства" и выполняла поручения оккупантов
52-летнюю женщину из Херсонской области подозревали в коллаборационизме за то, что она возглавляла "управление капитального строительства" во время российской оккупации и выполняла приказы оккупантов.
"єЧерга" заработает для водителей легковых авто - Шмыгаль
Кабинет министров принял постановление, которое распространяет действие электронной очереди на легковые автомобили для ускорения пересечения границы и устранения злоупотреблений.
"Никаких солдат на украинской земле": Шольц отверг соображения Макрона о возможности отправки войск в Украину
Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита во Фрайбург четко отверг соображения президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск в Украину.