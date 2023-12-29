В воздушное пространство Польши, вероятно, вторглась российская ракета - начальник Генштаба страны

Все указывает на то, что российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши сегодня утром во время массированной атаки рф на Украину. В Польше есть подтверждение, начальник Генштаба страны Веслав Кукула, пишет Polsat News, информирует УНН.

Детали

Согласно официальной информации, предоставленной представителями польской армии, российская ракета в небе над Польшей была выпущена во время массированной атаки на украинские города.

"Это была сложная ночь для Украины. Комбинированная атака, направленная на перегрузку их противовоздушной обороны с помощью беспилотников, и последующий ракетный удар, нанесенный в основном авиацией дальнего действия. Ракеты были запущены из Каспийского моря, мы отследили большинство этих ракет по масштабу и направлению их движения" - сказал Кукула.

Одна из этих ракет пересекла польскую границу, а затем покинула ее. Все указывает на это, хотя мы все еще подтверждаем это, проверяем на месте - добавил начальник Генштаба Польши.

Напомним

Оперативное командование Вооруженных сил Польши утром заявило о нарушении воздушного пространства неопознанным объектом во время террористической атаки России против Украины.

Силы противовоздушной обороны Польши приведены в состояние повышенной боевой готовности после инцидента.