В воздушное пространство Польши, вероятно, вторглась российская ракета - начальник Генштаба страны
Киев • УНН
Российская ракета, вероятно, нарушила воздушное пространство Польши во время нападения россии на Украину, сообщил начальник Генерального штаба укула. Проверка продолжается.
Все указывает на то, что российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши сегодня утром во время массированной атаки рф на Украину. В Польше есть подтверждение, начальник Генштаба страны Веслав Кукула, пишет Polsat News, информирует УНН.
Детали
Согласно официальной информации, предоставленной представителями польской армии, российская ракета в небе над Польшей была выпущена во время массированной атаки на украинские города.
"Это была сложная ночь для Украины. Комбинированная атака, направленная на перегрузку их противовоздушной обороны с помощью беспилотников, и последующий ракетный удар, нанесенный в основном авиацией дальнего действия. Ракеты были запущены из Каспийского моря, мы отследили большинство этих ракет по масштабу и направлению их движения" - сказал Кукула.
Одна из этих ракет пересекла польскую границу, а затем покинула ее. Все указывает на это, хотя мы все еще подтверждаем это, проверяем на месте
Напомним
Оперативное командование Вооруженных сил Польши утром заявило о нарушении воздушного пространства неопознанным объектом во время террористической атаки России против Украины.
Силы противовоздушной обороны Польши приведены в состояние повышенной боевой готовности после инцидента.
В воздушное пространство Польши, вероятно, вторглась российская ракета - начальник Генштаба страны
Российская ракета, вероятно, нарушила воздушное пространство Польши во время нападения россии на Украину, сообщил начальник Генерального штаба укула. Проверка продолжается.
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