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Українцям потрібно буде здати бойову зброю після закінчення війни - Клименко

Київ • УНН

 • 92911 перегляди

Українським громадянам після закінчення війни із рф потрібно буде здати бойову зброю.

Українцям потрібно буде здати бойову зброю після закінчення війни - Клименко

Громадянам України після закінчення війни потрібно буде здати бойову зброю. Це стосується і виданої для захисту держави, і трофейної зброї. Про це в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає пресслужба МВС, пише УНН.

Бойову зброю громадяни повинні будуть здати (після закінчення війни - ред.),

- сказав Клименко.

Деталі

Відповідаючи на питання щодо законодавства про зброю, яке досі не ухвалене, а в українців при цьому багато зброї на руках через війну, очільник МВС наголосив, що незабаром законодавство буде доопрацьоване й ухвалене.

При цьому він зауважив, що йдеться про два законопроєкти. Перший – закон про національний спротив, який визначить подальшу долю здобутої в якийсь спосіб, виданої чи трофейної зброї. Другий – закон про цивільну зброю, який також допрацьовується.

Наша мета – щоб будь-яка зброя, яка якимось чином потрапила до рук наших громадян, зокрема і трофейна, не була десь схована на багато років і потім не використовувалась в кримінальних цілях, або в політичних процесах,

- наголосив Міністр.

Він зазначив, що після ухвалення відповідного закону, громадяни повинні будуть повідомити про наявність у себе такої зброї й протягом 90 днів після закінчення воєнного стану здати її до підрозділів Національної поліції. Крім здачі такої зброї, у законопроекті планують передбачити варіанти її знешкодження – вихолощення, переробку на дозволені види зброї або ж суб’єкти господарювання (підприємства чи організації) зможуть її викупити.

Трофейну зброю, яку ми взяли у ворога, ми теж пропонуємо здавати. Зокрема це автоматична зброя – автомати. Однозначно, що поза законом після війни – це гранатомети, вони мають бути обов’язково здані до підрозділів системи МВС,

- підкреслив Ігор Клименко.

Другий закон, зауважив Міністр, про цивільну зброю визначатиме, кому можна буде видавати зброю та яку. Зокрема це стосується і короткоствольної зброї (пістолетів).

Ми маємо зробити нашу країну безпечною. Зробити, щоб зброя в руках наших громадян була зрозумілою для інших громадян,

- зазначив Міністр внутрішніх справ України.

Нагадаємо

Раніше Ігор Клименко повідомляв, що усі дані про володіння зброєю громадянами будуть внесені до Єдиного реєстру зброї. Таке рішення дозволить державі контролювати зброю на руках в українців та уникнути бюрократичних перешкод.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
Міністерство внутрішніх справ України
Ігор Клименко
Україна
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