Украинцам нужно будет сдать боевое оружие после окончания войны - Клименко

Гражданам Украины после окончания войны нужно будет сдать боевое оружие. Это касается и выданного для защиты государства, и трофейного оружия. Об этом в интервью журналистке Наталье Мосейчук заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает пресс-служба МВД, пишет УНН.

Боевое оружие граждане должны будут сдать (после окончания войны - ред.), - сказал Клименко.

Детали

Отвечая на вопрос о законодательстве об оружии, которое до сих пор не принято, а у украинцев при этом много оружия на руках из-за войны, глава МВД отметил, что вскоре законодательство будет доработано и принято.

При этом он отметил, что речь идет о двух законопроектах. Первый - закон о национальном сопротивлении, который определит дальнейшую судьбу добытого каким-то образом, выданного или трофейного оружия. Второй - закон о гражданском оружии, который также дорабатывается.

Наша цель - чтобы любое оружие, которое каким-то образом попало в руки наших граждан, в том числе и трофейное, не было где-то спрятано на много лет и потом не использовалось в криминальных целях, или в политических процессах, - подчеркнул Министр.

Он отметил, что после принятия соответствующего закона, граждане должны будут сообщить о наличии у себя такого оружия и в течение 90 дней после окончания военного положения сдать его в подразделения Национальной полиции. Кроме сдачи такого оружия, в законопроекте планируют предусмотреть варианты его обезвреживания - выхолащивание, переработку на разрешенные виды оружия или же субъекты хозяйствования (предприятия или организации) смогут его выкупить.

Трофейное оружие, которое мы взяли у врага, мы тоже предлагаем сдавать. В частности это автоматическое оружие - автоматы. Однозначно, что вне закона после войны - это гранатометы, они должны быть обязательно сданы в подразделения системы МВД, - подчеркнул Игорь Клименко.

Второй закон, отметил Министр, о гражданском оружии будет определять, кому можно будет выдавать оружие и какое. В частности это касается и короткоствольного оружия (пистолетов).

Мы должны сделать нашу страну безопасной. Сделать, чтобы оружие в руках наших граждан было понятным для других граждан, - отметил Министр внутренних дел Украины.

Напомним

Ранее Игорь Клименко сообщал, что все данные о владении оружием гражданами будут внесены в Единый реестр оружия. Такое решение позволит государству контролировать оружие на руках у украинцев и избежать бюрократических препятствий.