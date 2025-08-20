Европа готовится поддержать Трампа в переговорах, чтобы разоблачить блеф путина - Politico

Европейские лидеры скептически относятся к мирным инициативам Дональда Трампа, однако не спешат их отвергать. В Брюсселе и ключевых столицах ЕС считают, что переговоры могут стать инструментом для демонстрации истинных намерений кремля - а именно нежелания владимира путина идти на реальное прекращение войны в Украине. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

План состоит в том, чтобы поддерживать американские мирные усилия, позволяя Трампу самостоятельно убедиться, что москва не готова на уступки. Такой подход, по словам дипломатов, имеет двойной эффект: с одной стороны, он создает шанс на неожиданный прорыв, с другой – укрепляет аргументы в пользу более жестких санкций против россии.

Президент Франции Эммануэль Макрон был одним из первых, кто открыто признал иллюзорность мирных обещаний кремля.

Думаю ли я, что президент путин хочет мира? Ответ – нет. Думаю ли я, что президент Трамп хочет мира? Да - заявил Макрон, отправляясь в Вашингтон.

В кулуарах Европейского совета пять дипломатов на условиях анонимности подтвердили: в большинстве европейских столиц нет иллюзий относительно намерений москвы.

Понятно, что если мы окажемся в ситуации, когда путин докажет, что не хочет прекращения войны, это заставит Трампа действовать и усилит аргументы в пользу санкций - подчеркнул один из них.

Среди вариантов давления рассматриваются новые ограничения на торговлю россии с Китаем и другими ключевыми партнерами. Европейские дипломаты также подчеркивают, что гарантии безопасности для Украины должны стать неотъемлемой частью любого перемирия, ведь Кремль отвергает даже идею размещения миротворческих сил НАТО.

В Вашингтоне на этой неделе проходит серия встреч, где лидеры ЕС, среди которых Урсула фон дер Ляйен, Кир Стармер и Джорджия Мелони, пытаются выработать общую позицию вместе с Зеленским. По словам бывшей советницы Трампа Фионы Хилл, нынешний процесс – это "упражнение по управлению Трампом", в котором участвуют как союзники, так и сам путин.

Таким образом, Европа ставит на стратегическое терпение: позволить Вашингтону попробовать "мирный сценарий", одновременно готовясь к более жесткому ответу, если он провалится.

Напомним

Президент США Дональд Трамп отказался от предложенной путиным встречи в москве. Это произошло на фоне обсуждений возможных встреч путина с Зеленским.

Европейские лидеры, вероятно, введут санкции против россии, если путин откажется от трехсторонней встречи с Зеленским и Трампом. Зеленский призвал к санкциям в случае отказа путина от саммита.