Европа готовится поддержать Трампа в переговорах, чтобы разоблачить блеф путина - Politico

Киев • УНН

 • 2048 просмотра

Европейские лидеры скептически относятся к мирным инициативам Дональда Трампа, но не отвергают их, рассматривая как инструмент для демонстрации истинных намерений кремля. Они планируют поддерживать американские мирные усилия, чтобы Трамп сам убедился в нежелании москвы идти на уступки.

Европа готовится поддержать Трампа в переговорах, чтобы разоблачить блеф путина - Politico

Европейские лидеры скептически относятся к мирным инициативам Дональда Трампа, однако не спешат их отвергать. В Брюсселе и ключевых столицах ЕС считают, что переговоры могут стать инструментом для демонстрации истинных намерений кремля - а именно нежелания владимира путина идти на реальное прекращение войны в Украине. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

План состоит в том, чтобы поддерживать американские мирные усилия, позволяя Трампу самостоятельно убедиться, что москва не готова на уступки. Такой подход, по словам дипломатов, имеет двойной эффект: с одной стороны, он создает шанс на неожиданный прорыв, с другой – укрепляет аргументы в пользу более жестких санкций против россии.

Президент Франции Эммануэль Макрон был одним из первых, кто открыто признал иллюзорность мирных обещаний кремля.

Думаю ли я, что президент путин хочет мира? Ответ – нет. Думаю ли я, что президент Трамп хочет мира? Да

- заявил Макрон, отправляясь в Вашингтон.

В кулуарах Европейского совета пять дипломатов на условиях анонимности подтвердили: в большинстве европейских столиц нет иллюзий относительно намерений москвы.

Понятно, что если мы окажемся в ситуации, когда путин докажет, что не хочет прекращения войны, это заставит Трампа действовать и усилит аргументы в пользу санкций

- подчеркнул один из них.

Среди вариантов давления рассматриваются новые ограничения на торговлю россии с Китаем и другими ключевыми партнерами. Европейские дипломаты также подчеркивают, что гарантии безопасности для Украины должны стать неотъемлемой частью любого перемирия, ведь Кремль отвергает даже идею размещения миротворческих сил НАТО.

В Вашингтоне на этой неделе проходит серия встреч, где лидеры ЕС, среди которых Урсула фон дер Ляйен, Кир Стармер и Джорджия Мелони, пытаются выработать общую позицию вместе с Зеленским. По словам бывшей советницы Трампа Фионы Хилл, нынешний процесс – это "упражнение по управлению Трампом", в котором участвуют как союзники, так и сам путин.

Таким образом, Европа ставит на стратегическое терпение: позволить Вашингтону попробовать "мирный сценарий", одновременно готовясь к более жесткому ответу, если он провалится.

Напомним

Президент США Дональд Трамп отказался от предложенной путиным встречи в москве. Это произошло на фоне обсуждений возможных встреч путина с Зеленским.

Европейские лидеры, вероятно, введут санкции против россии, если путин откажется от трехсторонней встречи с Зеленским и Трампом. Зеленский призвал к санкциям в случае отказа путина от саммита.

Степан Гафтко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Кир Стармер
Джорджия Мелони
Европейский совет
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Китай
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Украина