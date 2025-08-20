Європа готує нові санкції проти рф у разі відмови путіна від тристоронньої зустрічі - ЗМІ

Європейські лідери, імовірно, запровадять санкції проти росії, якщо глава кремля володимир путін відмовиться взяти участь у тристоронній зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, повідомляє британське The Telegraph, пише УНН.

Деталі

Високопоставлене урядове джерело, знайоме з переговорами в Білому домі, заявило: "Якщо путін затягуватиме, ухилятиметься або відмовиться від розмови, це стане ще одним поштовхом для санкцій".

Зеленський закликав до запровадження санкцій, якщо путін відмовиться від участі в саміті, на пресконференції в неділю перед його візитом до Вашингтона.

Доповнення

Це сталося після того, як Трамп заявив, що США можуть запропонувати Україні повітряну підтримку у разі мирної угоди. "Ми готові допомогти їм у різних питаннях, особливо, імовірно, про те, про що йдеться в повітрі, тому що ні в кого немає таких речей, як у нас", - сказав президент США ведучим американського ток-шоу Fox & Friends.

Однак він виключив можливість розміщення американських військ на місцях як частини гарантій безпеки, сказавши: "У вас є мої гарантії, і я президент".

Звертаючись до Франції, Німеччини та Великої Британії, Трамп сказав, що "вони хочуть мати війська на місцях", стверджуючи, що європейські країни "будуть першими у цьому брати участь".

Трамп додав, що "Україна отримає багато землі", коли його запитали про територіальні переговори, але не уточнив, що це означає.

Він висловив оптимізм щодо можливості укладення угоди між Києвом і москвою, сказавши, що, на його думку, путін "втомився від цього".