Европа готовит новые санкции против РФ в случае отказа Путина от трехсторонней встречи - СМИ

Европейские лидеры, вероятно, введут санкции против России, если глава Кремля Владимир Путин откажется принять участие в трехсторонней встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, сообщает британское The Telegraph, пишет УНН.

Детали

Высокопоставленный правительственный источник, знакомый с переговорами в Белом доме, заявил: "Если Путин будет затягивать, уклоняться или откажется от разговора, это станет еще одним толчком для санкций".

Зеленский призвал к введению санкций, если Путин откажется от участия в саммите, на пресс-конференции в воскресенье перед его визитом в Вашингтон.

Дополнение

Это произошло после того, как Трамп заявил, что США могут предложить Украине воздушную поддержку в случае мирного соглашения. "Мы готовы помочь им в различных вопросах, особенно, вероятно, о том, о чем идет речь в воздухе, потому что ни у кого нет таких вещей, как у нас", - сказал президент США ведущим американского ток-шоу Fox & Friends.

Однако он исключил возможность размещения американских войск на местах как части гарантий безопасности, сказав: "У вас есть мои гарантии, и я президент".

Обращаясь к Франции, Германии и Великобритании, Трамп сказал, что "они хотят иметь войска на местах", утверждая, что европейские страны "будут первыми в этом участвовать".

Трамп добавил, что "Украина получит много земли", когда его спросили о территориальных переговорах, но не уточнил, что это означает.

Он выразил оптимизм относительно возможности заключения соглашения между Киевом и Москвой, сказав, что, по его мнению, Путин "устал от этого".