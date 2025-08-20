Європа готується підтримати Трампа у переговорах, щоб викрити блеф путіна - Politico

Європейські лідери скептично ставляться до мирних ініціатив Дональда Трампа, однак не поспішають їх відкидати. У Брюсселі та ключових столицях ЄС вважають, що переговори можуть стати інструментом для демонстрації справжніх намірів кремля - а саме небажання володимира путіна йти на реальне припинення війни в Україні. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

План полягає у тому, щоб підтримувати американські мирні зусилля, дозволяючи Трампу самостійно переконатися, що москва не готова на поступки. Такий підхід, за словами дипломатів, має подвійний ефект: з одного боку, він створює шанс на несподіваний прорив, з іншого – зміцнює аргументи на користь жорсткіших санкцій проти росії.

Президент Франції Еммануель Макрон був одним із перших, хто відкрито визнав ілюзорність мирних обіцянок кремля.

Чи думаю я, що президент путін хоче миру? Відповідь – ні. Чи думаю я, що президент Трамп хоче миру? Так - заявив Макрон, вирушаючи до Вашингтона.

У кулуарах Європейської ради п’ять дипломатів на умовах анонімності підтвердили: в більшості європейських столиць немає ілюзій щодо намірів москви.

Зрозуміло, що якщо ми опинимося в ситуації, коли путін доведе, що не хоче припинення війни, це змусить Трампа діяти і посилить аргументи на користь санкцій - наголосив один з них.

Серед варіантів тиску розглядаються нові обмеження на торгівлю росії з Китаєм та іншими ключовими партнерами. Європейські дипломати також підкреслюють, що гарантії безпеки для України мають стати невід’ємною частиною будь-якого перемир’я, адже кремль відкидає навіть ідею розміщення миротворчих сил НАТО.

У Вашингтоні цього тижня відбувається серія зустрічей, де лідери ЄС, серед яких Урсула фон дер Ляєн, Кір Стармер та Джорджія Мелоні, намагаються виробити спільну позицію разом із Зеленським. За словами колишньої радниці Трампа Фіони Гілл, нинішній процес – це "вправа з управління Трампом", у якій беруть участь як союзники, так і сам путін.

Таким чином, Європа ставить на стратегічне терпіння: дозволити Вашингтону спробувати "мирний сценарій", водночас готуючись до жорсткішої відповіді, якщо він провалиться.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп відмовився від запропонованої путіним зустрічі в москві. Це сталося на тлі обговорень можливих зустрічей путіна із Зеленським.

Європейські лідери, ймовірно, запровадять санкції проти росії, якщо путін відмовиться від тристоронньої зустрічі з Зеленським та Трампом. Зеленський закликав до санкцій у разі відмови путіна від саміту.