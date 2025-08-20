Європа готується підтримати Трампа у переговорах, щоб викрити блеф путіна - Politico

$41.360.10
Ексклюзив
06:54 • 3890 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
06:49 • 6666 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 11854 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 108942 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 97420 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 93350 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 37081 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 100210 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 74645 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 87148 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
Зеленський змінив стиль для зустрічі з Трампом: чорний костюм став "талісманом щастя" та "надією на мир"19 серпня, 22:02
Заповідні землі на Волині "пішли з молотка" за безцінь: ДБР викрило топчиновника Держгеокадастру19 серпня, 22:19
окупанти посилили фільтрацію в Криму під приводом міграційних перевірок - ЦНС20 серпня, 00:13
Політика умиротворення не принесе Трампу Нобелівську премію миру - Сенатор Блюменталь02:28
Іммігрантів в США перевірятимуть на "антиамериканізм"02:53
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 108976 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 97447 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 67120 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 93370 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto19 серпня, 11:20 • 73187 перегляди
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto19 серпня, 17:03 • 20839 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 56387 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 119731 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 70938 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 126731 перегляди
Європа готується підтримати Трампа у переговорах, щоб викрити блеф путіна - Politico

Київ • УНН

 • 1432 перегляди

Європейські лідери скептично ставляться до мирних ініціатив Дональда Трампа, але не відкидають їх, розглядаючи як інструмент для демонстрації справжніх намірів кремля. Вони планують підтримувати американські мирні зусилля, щоб Трамп сам переконався у небажанні москви йти на поступки.

Європа готується підтримати Трампа у переговорах, щоб викрити блеф путіна - Politico

Європейські лідери скептично ставляться до мирних ініціатив Дональда Трампа, однак не поспішають їх відкидати. У Брюсселі та ключових столицях ЄС вважають, що переговори можуть стати інструментом для демонстрації справжніх намірів кремля - а саме небажання володимира путіна йти на реальне припинення війни в Україні. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

План полягає у тому, щоб підтримувати американські мирні зусилля, дозволяючи Трампу самостійно переконатися, що москва не готова на поступки. Такий підхід, за словами дипломатів, має подвійний ефект: з одного боку, він створює шанс на несподіваний прорив, з іншого – зміцнює аргументи на користь жорсткіших санкцій проти росії.

Президент Франції Еммануель Макрон був одним із перших, хто відкрито визнав ілюзорність мирних обіцянок кремля.

Чи думаю я, що президент путін хоче миру? Відповідь – ні. Чи думаю я, що президент Трамп хоче миру? Так

- заявив Макрон, вирушаючи до Вашингтона.

У кулуарах Європейської ради п’ять дипломатів на умовах анонімності підтвердили: в більшості європейських столиць немає ілюзій щодо намірів москви.

Зрозуміло, що якщо ми опинимося в ситуації, коли путін доведе, що не хоче припинення війни, це змусить Трампа діяти і посилить аргументи на користь санкцій

- наголосив один з них.

Серед варіантів тиску розглядаються нові обмеження на торгівлю росії з Китаєм та іншими ключовими партнерами. Європейські дипломати також підкреслюють, що гарантії безпеки для України мають стати невід’ємною частиною будь-якого перемир’я, адже кремль відкидає навіть ідею розміщення миротворчих сил НАТО.

У Вашингтоні цього тижня відбувається серія зустрічей, де лідери ЄС, серед яких Урсула фон дер Ляєн, Кір Стармер та Джорджія Мелоні, намагаються виробити спільну позицію разом із Зеленським. За словами колишньої радниці Трампа Фіони Гілл, нинішній процес – це "вправа з управління Трампом", у якій беруть участь як союзники, так і сам путін.

Таким чином, Європа ставить на стратегічне терпіння: дозволити Вашингтону спробувати "мирний сценарій", водночас готуючись до жорсткішої відповіді, якщо він провалиться.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп відмовився від запропонованої путіним зустрічі в москві. Це сталося на тлі обговорень можливих зустрічей путіна із Зеленським.

Європейські лідери, ймовірно, запровадять санкції проти росії, якщо путін відмовиться від тристоронньої зустрічі з Зеленським та Трампом. Зеленський закликав до санкцій у разі відмови путіна від саміту.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Кір Стармер
Джорджа Мелоні
Європейська рада
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Китай
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
Україна