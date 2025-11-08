Еврокомиссия рассматривает возможность постоянной заморозки активов РФ

Еврокомиссия предлагает постоянно заморозить российские активы в ЕС и использовать прибыль для финансирования Украины. Отказ от этого плана может привести к ежегодным расходам ЕС в размере 5,6 миллиарда евро, что повлияет на дефицит и задолженность отдельных государств.