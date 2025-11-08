ukenru
17:24 • 9902 просмотра
Еврокомиссия рассматривает возможность постоянной заморозки активов РФ

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Еврокомиссия предлагает постоянно заморозить российские активы в ЕС и использовать прибыль для финансирования Украины. Отказ от этого плана может привести к ежегодным расходам ЕС в размере 5,6 миллиарда евро, что повлияет на дефицит и задолженность отдельных государств.

Еврокомиссия рассматривает возможность постоянной заморозки активов РФ
Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе

Брюссель рассматривает возможность постоянной заморозки российских активов в ЕС и использования прибыли от них для финансирования поддержки Украины. Отказ от этой схемы может привести к ежегодным расходам ЕС в размере 5,6 миллиарда евро. Об этом информирует УНН со ссылкой на DWThe Financial Times (FT) 

Детали

Главным условием использования замороженных в ЕС российских активов будет их "постоянная иммобилизация", пишет Financial Times со ссылкой на отчет Еврокомиссии, оказавшийся в распоряжении издания.

Кроме того, в документе предлагается создать юридический механизм, который позволит продлевать действие заморозки активов РФ на более долгий срок, чем действующие шестимесячные периоды.

В отчете отмечается, что если план по привлечению в течение двух лет части средств, замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear, не будет реализован, странам ЕС придется либо согласиться на совместное заимствование, увеличивая долговую нагрузку на национальные бюджеты, либо же выделить Украине прямые гранты общим объемом около 140 млрд евро

- говорится в сообщении DW.

По оценке Еврокомиссии, оба варианта приведут к дополнительным расходам и повлияют на уровень дефицита и задолженности отдельных государств. Обслуживание совместного кредита будет стоить странам ЕС около 5,6 млрд евро в год. Из этой суммы Франция будет платить почти 1 млрд евро, Италия — около 675 млн, а Бельгия — примерно 200 млн евро.

Сейчас, согласно законодательству Евросоюза о санкциях, замораживание активов РФ нужно продлевать каждые шесть месяцев. Наибольший объем этих средств хранится в депозитарии Euroclear в Бельгии.

Бельгийские власти опасаются, что если какая-либо из стран ЕС наложит вето на продление заморозки, Россия может потребовать возврата своих денег. Именно поэтому Бельгия в прошлом месяце не поддержала инициативу ЕС по использованию замороженных российских активов в поддержку Украины, если другие государства-члены не разделят с ней возможные риски.

Напомним

Представители ЕС и правительства Бельгии не достигли согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. Бельгия требует юридических гарантий и опасается судебных исков, тогда как ЕС настаивает на плане использования 140 миллиардов евро.

Вита Зеленецкая

