Єврокомісія розглядає можливість постійного заморожування активів рф

ukenru
17:24 • 10710 перегляди
Справа "Північних потоків": Лубінець звернувся до Мін'юсту Італії через порушення прав та голодування українця КузнєцоваPhoto
8 листопада, 16:00 • 19719 перегляди
Завтра у більшості регіонів України заплановані відключення: скільки черг буде без світла
8 листопада, 14:50 • 27790 перегляди
"Ми зупинилися. Нині - нуль генерації": всі ТЕС "Центренерго" припинили роботу після нічної атаки рф
8 листопада, 14:33 • 33914 перегляди
В’їзд та виїзд за кордон відновили: розпочалося оформлення громадян та авто
8 листопада, 08:59 • 55414 перегляди
рф вдарила по енергетиці у 5 областях, є аварійні відключення, найскладніше на Харківщині, Сумщині та Полтавщині - Міненерго
Ексклюзив
8 листопада, 08:00 • 96804 перегляди
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
7 листопада, 17:00 • 95806 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 134842 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 97964 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 78371 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Графіки відключень електроенергії
Командир 7-го корпусу ДШВ Ласійчук отримав звання бригадного генерала: Зеленський підписав указ
У Дніпрі з-під завалів 9-поверхівки врятували йоркширського тер'єра Мішель, її власниця - у лікарні
У Дніпрі оголосили дводенну жалобу за жертвами масованої атаки рф
Одні з "найкрутіших" кіноавтомобілів Голлівуду виставляють на аукціон
Окупанти знову атакували теплоелектростанцію ДТЕК: обладнання серйозно пошкоджено
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
8 листопада, 08:00 • 96803 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
7 листопада, 15:32 • 134841 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
7 листопада, 14:58 • 97963 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедури
7 листопада, 13:59 • 78370 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Блогери
Андрій Сибіга
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Полтавська область
Державний кордон України
Велика Британія
Дніпро (місто)
Одні з "найкрутіших" кіноавтомобілів Голлівуду виставляють на аукціон
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниці
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідні
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 2025
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Financial Times

Єврокомісія розглядає можливість постійного заморожування активів рф

Київ • УНН

 • 728 перегляди

Єврокомісія пропонує постійно заморозити російські активи в ЄС та використовувати прибутки для фінансування України. Відмова від цього плану може призвести до щорічних витрат ЄС у розмірі 5,6 мільярда євро, що вплине на дефіцит та заборгованість окремих держав.

Єврокомісія розглядає можливість постійного заморожування активів рф
Штаб-квартира Єврокомісії у Брюсселі

Брюссель розглядає можливість постійного замороження російських активів у ЄС та використання прибутків від них для фінансування підтримки України. Відмова від цієї схеми може призвести до щорічних витрат ЄС у розмірі 5,6 мільярда євро. Про це інформує УНН з посиланням на DWThe Financial Times (FT) 

Деталі

Головною умовою використання заморожених у ЄС російських активів буде їхня "постійна іммобілізація", пише Financial Times із посиланням на звіт Єврокомісії, що опинився у розпорядженні видання.

Крім того, у документі пропонується створити юридичний механізм, який дозволить продовжувати дію замороження активів рф на довший термін, ніж чинні шестимісячні періоди.

У звіті зазначається, що якщо план щодо залучення протягом двох років частини коштів, заморожених у бельгійському депозитарії Euroclear, не буде реалізовано, країнам ЄС доведеться або погодитися на спільне запозичення, збільшуючи боргове навантаження на національні бюджети, або ж виділити Україні прямі гранти загальним обсягом близько 140 млрд євро

- йдеться у дописі DW.

За оцінкою Єврокомісії, обидва варіанти призведуть до додаткових витрат і вплинуть на рівень дефіциту та заборгованості окремих держав. Обслуговування спільного кредиту коштуватиме країнам ЄС близько 5,6 млрд євро на рік. Із цієї суми Франція сплачуватиме майже 1 млрд євро, Італія — близько 675 млн, а Бельгія — приблизно 200 млн євро.

Нині, відповідно до законодавства Євросоюзу про санкції, замороження активів рф потрібно продовжувати кожні шість місяців. Найбільший обсяг цих коштів зберігається в депозитарії Euroclear у Бельгії.

Бельгійська влада побоюється, що якщо якась із країн ЄС накладе вето на продовження замороження, росія може вимагати повернення своїх грошей. Саме тому Бельгія минулого місяця не підтримала ініціативу ЄС щодо використання заморожених російських активів на підтримку України, якщо інші держави-члени не розділять із нею можливі ризики.

Нагадаємо

Представники ЄС та уряду Бельгії не досягли згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України. Бельгія вимагає юридичних гарантій та побоюється судових позовів, тоді як ЄС наполягає на плані використання 140 мільярдів євро.

Європа зіткнеться з мільярдними втратами без узгодження репараційного кредиту для України - FT07.11.25, 16:05 • 2340 переглядiв

Віта Зеленецька

ЕкономікаПолітика
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Euroclear
Європейська комісія
Financial Times
Європейський Союз
Брюссель
Франція
Бельгія
Італія
Україна