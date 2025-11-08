Єврокомісія розглядає можливість постійного заморожування активів рф
Київ • УНН
Єврокомісія пропонує постійно заморозити російські активи в ЄС та використовувати прибутки для фінансування України. Відмова від цього плану може призвести до щорічних витрат ЄС у розмірі 5,6 мільярда євро, що вплине на дефіцит та заборгованість окремих держав.
Брюссель розглядає можливість постійного замороження російських активів у ЄС та використання прибутків від них для фінансування підтримки України. Відмова від цієї схеми може призвести до щорічних витрат ЄС у розмірі 5,6 мільярда євро. Про це інформує УНН з посиланням на DW, The Financial Times (FT)
Деталі
Головною умовою використання заморожених у ЄС російських активів буде їхня "постійна іммобілізація", пише Financial Times із посиланням на звіт Єврокомісії, що опинився у розпорядженні видання.
Крім того, у документі пропонується створити юридичний механізм, який дозволить продовжувати дію замороження активів рф на довший термін, ніж чинні шестимісячні періоди.
У звіті зазначається, що якщо план щодо залучення протягом двох років частини коштів, заморожених у бельгійському депозитарії Euroclear, не буде реалізовано, країнам ЄС доведеться або погодитися на спільне запозичення, збільшуючи боргове навантаження на національні бюджети, або ж виділити Україні прямі гранти загальним обсягом близько 140 млрд євро
За оцінкою Єврокомісії, обидва варіанти призведуть до додаткових витрат і вплинуть на рівень дефіциту та заборгованості окремих держав. Обслуговування спільного кредиту коштуватиме країнам ЄС близько 5,6 млрд євро на рік. Із цієї суми Франція сплачуватиме майже 1 млрд євро, Італія — близько 675 млн, а Бельгія — приблизно 200 млн євро.
Нині, відповідно до законодавства Євросоюзу про санкції, замороження активів рф потрібно продовжувати кожні шість місяців. Найбільший обсяг цих коштів зберігається в депозитарії Euroclear у Бельгії.
Бельгійська влада побоюється, що якщо якась із країн ЄС накладе вето на продовження замороження, росія може вимагати повернення своїх грошей. Саме тому Бельгія минулого місяця не підтримала ініціативу ЄС щодо використання заморожених російських активів на підтримку України, якщо інші держави-члени не розділять із нею можливі ризики.
Нагадаємо
Представники ЄС та уряду Бельгії не досягли згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України. Бельгія вимагає юридичних гарантій та побоюється судових позовів, тоді як ЄС наполягає на плані використання 140 мільярдів євро.
