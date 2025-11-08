Єврокомісія розглядає можливість постійного заморожування активів рф

Єврокомісія пропонує постійно заморозити російські активи в ЄС та використовувати прибутки для фінансування України. Відмова від цього плану може призвести до щорічних витрат ЄС у розмірі 5,6 мільярда євро, що вплине на дефіцит та заборгованість окремих держав.