Еврокомиссия предлагает санкции против израильских министров и поселенцев из-за насилия на Ближнем Востоке
Киев • УНН
Европейская комиссия предлагает Совету ЕС санкции против радикальных израильских поселенцев и министров, а также приостановку торговых уступок для Израиля. Это решение является реакцией на обострение гуманитарного кризиса в Газе и призывом к немедленному прекращению огня.
Европейская комиссия во главе с президентом Урсулой фон дер Ляйен объявила о желании ввести санкции против ряда радикальных израильских поселенцев и министров, а также приостановить торговые отношения и уступки для Израиля. Об этом говорится в пресс-релизе ЕК, пишет УНН.
Детали
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС представил Совету Евросоюза пакет предложений, направленных на усиление давления на Израиль. Среди них – ограничительные меры против экстремистских министров правительства, а также лиц, причастных к насилию среди израильских поселенцев.
В Брюсселе отмечают, что это реакция на обострение гуманитарного кризиса в Газе.
Сегодня мы представляем Совету наши предложения по приостановке торговых уступок с Израилем и введению санкций против экстремистских министров израильского правительства и против поселенцев-насильников
Также в Европейской комиссии подчеркнули необходимость прекратить кровавые события, происходящие в Газе.
Ужасные события, происходящие ежедневно в Газе, должны прекратиться. Необходимо немедленное прекращение огня, неограниченный доступ ко всей гуманитарной помощи и освобождение всех заложников, удерживаемых ХАМАС
Напомним
Израильские войска совершили массированные удары по городу Газа, в результате чего погибли и были ранены десятки людей. Целью операции является инфраструктура ХАМАС и освобождение заложников, тогда как международные дипломаты предупреждают об ограниченном времени для мирного урегулирования.
Израильские войска начали наземное наступление на город Газа с целью уничтожения ХАМАС, что является новой эскалацией конфликта. Операция началась после встречи Нетаньяху с госсекретарем США Марко Рубио, который поддержал быстрое завершение наступления.
Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности страны бить по главарям ХАМАС, в частности за рубежом, и взял ответственность за удар по Катару.