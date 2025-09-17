Еврокомиссия предлагает санкции против израильских министров и поселенцев из-за насилия на Ближнем Востоке

$41.180.06
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Под угрозой вся военная логистика россии: "АТЕШ" парализовал железнодорожный узел под екатеринбургомPhoto
Корабли НАТО провели спецоперацию из-за подозрительного судна РФ у берегов Швеции
Выборы в Верховную Раду могут состояться уже в ближайшее время - нардеп
Более 300 компаний в Украине получили миллиардную выручку, несмотря на санкции СНБОPhoto
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
16 сентября, 15:22 • 106835 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto
Еврокомиссия предлагает санкции против израильских министров и поселенцев из-за насилия на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 224 просмотра

Европейская комиссия предлагает Совету ЕС санкции против радикальных израильских поселенцев и министров, а также приостановку торговых уступок для Израиля. Это решение является реакцией на обострение гуманитарного кризиса в Газе и призывом к немедленному прекращению огня.

Еврокомиссия предлагает санкции против израильских министров и поселенцев из-за насилия на Ближнем Востоке

Европейская комиссия во главе с президентом Урсулой фон дер Ляйен объявила о желании ввести санкции против ряда радикальных израильских поселенцев и министров, а также приостановить торговые отношения и уступки для Израиля. Об этом говорится в пресс-релизе ЕК, пишет УНН.

Детали

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС представил Совету Евросоюза пакет предложений, направленных на усиление давления на Израиль. Среди них – ограничительные меры против экстремистских министров правительства, а также лиц, причастных к насилию среди израильских поселенцев.

В Брюсселе отмечают, что это реакция на обострение гуманитарного кризиса в Газе. 

Сегодня мы представляем Совету наши предложения по приостановке торговых уступок с Израилем и введению санкций против экстремистских министров израильского правительства и против поселенцев-насильников

- подчеркнула фон дер Ляйен.

Также в Европейской комиссии подчеркнули необходимость прекратить кровавые события, происходящие в Газе.

Ужасные события, происходящие ежедневно в Газе, должны прекратиться. Необходимо немедленное прекращение огня, неограниченный доступ ко всей гуманитарной помощи и освобождение всех заложников, удерживаемых ХАМАС

- говорится в сообщении ЕК.

Напомним

Израильские войска совершили массированные удары по городу Газа, в результате чего погибли и были ранены десятки людей. Целью операции является инфраструктура ХАМАС и освобождение заложников, тогда как международные дипломаты предупреждают об ограниченном времени для мирного урегулирования.

Израильские войска начали наземное наступление на город Газа с целью уничтожения ХАМАС, что является новой эскалацией конфликта. Операция началась после встречи Нетаньяху с госсекретарем США Марко Рубио, который поддержал быстрое завершение наступления.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности страны бить по главарям ХАМАС, в частности за рубежом, и взял ответственность за удар по Катару. 

Степан Гафтко

Марко Рубио
Израиль
Европейская комиссия
Катар
Биньямин Нетаньяху
Урсула фон дер Ляйен
Сектор Газа