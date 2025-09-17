Єврокомісія пропонує санкції проти ізраїльських міністрів та поселенців через насильство на Близькому Сході
Київ • УНН
Європейська комісія пропонує Раді ЄС санкції проти радикальних ізраїльських поселенців та міністрів, а також призупинення торговельних поступок для Ізраїлю. Це рішення є реакцією на загострення гуманітарної кризи в Газі та закликом до негайного припинення вогню.
Європейська комісія на чолі з президенткою Урсулою фон дер Ляєн оголосила про бажання запровадити санкції проти низки радикальних ізраїльських поселенців та міністрів, а також призупинити торговельні відносини та поступки для Ізраїлю. Про це йдеться в пресреліз ЄК, пише УНН.
Деталі
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС представив Раді Євросоюзу пакет пропозицій, спрямованих на посилення тиску на Ізраїль. Серед них – обмежувальні заходи проти екстремістських міністрів уряду, а також осіб, причетних до насильства серед ізраїльських поселенців.
У Брюсселі наголошують, що це реакція на загострення гуманітарної кризи в Газі.
Сьогодні ми представляємо Раді наші пропозиції щодо призупинення торговельних поступок з Ізраїлем та запровадження санкцій проти екстремістських міністрів ізраїльського уряду та проти поселенців-насильників
Також у Європейській комісії наголосили на необхідності припинити криваві події, що відбуваються у в Газі.
Жахливі події, що відбуваються щодня в Газі, мають припинитися. Потрібне негайне припинення вогню, необмежений доступ до всієї гуманітарної допомоги та звільнення всіх заручників, яких утримує ХАМАС
Нагадаємо
Ізраїльські війська здійснили масовані удари по місту Газа, внаслідок чого загинули та були поранені десятки людей. Метою операції є інфраструктура ХАМАС та звільнення заручників, тоді як міжнародні дипломати попереджають про обмежений час для мирного врегулювання.
Ізраїльські війська почали наземний наступ на місто Газа з метою знищення ХАМАС, що є новою ескалацією конфлікту. Операція розпочалася після зустрічі Нетаньяху з держсекретарем США Марко Рубіо, який підтримав швидке завершення наступу.
Напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про готовність країни бити по ватажках ХАМАС, зокрема за кордоном, і взяв відповідальність за удар по Катару.