Єврокомісія пропонує санкції проти ізраїльських міністрів та поселенців через насильство на Близькому Сході

Європейська комісія на чолі з президенткою Урсулою фон дер Ляєн оголосила про бажання запровадити санкції проти низки радикальних ізраїльських поселенців та міністрів, а також призупинити торговельні відносини та поступки для Ізраїлю. Про це йдеться в пресреліз ЄК, пише УНН.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС представив Раді Євросоюзу пакет пропозицій, спрямованих на посилення тиску на Ізраїль. Серед них – обмежувальні заходи проти екстремістських міністрів уряду, а також осіб, причетних до насильства серед ізраїльських поселенців.

У Брюсселі наголошують, що це реакція на загострення гуманітарної кризи в Газі.

Сьогодні ми представляємо Раді наші пропозиції щодо призупинення торговельних поступок з Ізраїлем та запровадження санкцій проти екстремістських міністрів ізраїльського уряду та проти поселенців-насильників

Також у Європейській комісії наголосили на необхідності припинити криваві події, що відбуваються у в Газі.

Жахливі події, що відбуваються щодня в Газі, мають припинитися. Потрібне негайне припинення вогню, необмежений доступ до всієї гуманітарної допомоги та звільнення всіх заручників, яких утримує ХАМАС