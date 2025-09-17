$41.180.06
Єврокомісія пропонує санкції проти ізраїльських міністрів та поселенців через насильство на Близькому Сході

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Європейська комісія пропонує Раді ЄС санкції проти радикальних ізраїльських поселенців та міністрів, а також призупинення торговельних поступок для Ізраїлю. Це рішення є реакцією на загострення гуманітарної кризи в Газі та закликом до негайного припинення вогню.

Єврокомісія пропонує санкції проти ізраїльських міністрів та поселенців через насильство на Близькому Сході

Європейська комісія на чолі з президенткою Урсулою фон дер Ляєн оголосила про бажання запровадити санкції проти низки радикальних ізраїльських поселенців та міністрів, а також призупинити торговельні відносини та поступки для Ізраїлю. Про це йдеться в пресреліз ЄК, пише УНН.

Деталі

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС представив Раді Євросоюзу пакет пропозицій, спрямованих на посилення тиску на Ізраїль. Серед них – обмежувальні заходи проти екстремістських міністрів уряду, а також осіб, причетних до насильства серед ізраїльських поселенців.

У Брюсселі наголошують, що це реакція на загострення гуманітарної кризи в Газі. 

Сьогодні ми представляємо Раді наші пропозиції щодо призупинення торговельних поступок з Ізраїлем та запровадження санкцій проти екстремістських міністрів ізраїльського уряду та проти поселенців-насильників

- підкреслила фон дер Ляєн.

Також у Європейській комісії наголосили на необхідності припинити криваві події, що відбуваються у в Газі.

Жахливі події, що відбуваються щодня в Газі, мають припинитися. Потрібне негайне припинення вогню, необмежений доступ до всієї гуманітарної допомоги та звільнення всіх заручників, яких утримує ХАМАС

- йдеться в повідомленні ЄК.

Нагадаємо

Ізраїльські війська здійснили масовані удари по місту Газа, внаслідок чого загинули та були поранені десятки людей. Метою операції є інфраструктура ХАМАС та звільнення заручників, тоді як міжнародні дипломати попереджають про обмежений час для мирного врегулювання.

Ізраїльські війська почали наземний наступ на місто Газа з метою знищення ХАМАС, що є новою ескалацією конфлікту. Операція розпочалася після зустрічі Нетаньяху з держсекретарем США Марко Рубіо, який підтримав швидке завершення наступу.

Напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про готовність країни бити по ватажках ХАМАС, зокрема за кордоном, і взяв відповідальність за удар по Катару. 

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Марко Рубіо
Ізраїль
Європейська комісія
Катар
Беньямін Нетаньягу
Урсула фон дер Ляєн
Сектор Газа