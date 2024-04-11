Евлаш об учениях на F-16: в Дании и США украинские пилоты на завершающих этапах

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
  •  103693 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  139265 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
  •  134359 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  131380 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  116707 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  97344 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115793 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115573 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
9 апреля 2024, 15:10  •  114514 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
9 апреля 2024, 14:43  •  108248 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

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5 апреля 2024, 10:51  •  413488 просмотра

Евлаш об учениях на F-16: в Дании и США украинские пилоты на завершающих этапах

Украинские пилоты находятся на завершающем этапе подготовки учений на истребителях F-16 в Дании и США, отрабатывая удары по малым целям и совершенствуя свои навыки для выполнения реальных боевых задач в Украине.

Война •   •  13136 просмотра
Евлаш об учениях на F-16: в Дании и США украинские пилоты на завершающих этапах

Мужчине, который выбросил 20 урн с прахом на пустырь, сообщили о подозрении

26-летнему работнику ритуальной службы было сообщено о подозрении за то, что он выбросил 20 урн с человеческим прахом вместо утилизации остатков праха.

Криминал и ЧП •   •  10008 просмотра
Мужчине, который выбросил 20 урн с прахом на пустырь, сообщили о подозрении

Количество жертв атаки рф на Одесскую область возросло до 5

Мужчина, который получил тяжелые ранения в Одесской области, умер в больнице, количество погибших возросло до 5 человек.

Война •   •  11873 просмотра
Количество жертв атаки рф на Одесскую область возросло до 5

Удар рф баллистикой по Николаеву унес жизни уже 4 гражданских, 5 человек пострадали - ОК "Юг"

В результате вражеского удара баллистической ракетой по Николаеву, Украина, погибли 4 гражданских лица, 5 получили ранения, был нанесен ущерб жилым домам, автомобилям и промышленным объектам.

Война •   •  12448 просмотра
Удар рф баллистикой по Николаеву унес жизни уже 4 гражданских, 5 человек пострадали - ОК "Юг"

У рф осталось достаточно много фугасных авиационных бомб - Евлаш

россия модифицирует и превращает свои осколочно-фугасные авиационные бомбы, оставшиеся в наследство от советских времен, в управляемые бомбы, которые она продолжает сбрасывать на прифронтовые города, в том числе на гражданские районы в Украине.

Война •   •  11665 просмотра
У рф осталось достаточно много фугасных авиационных бомб - Евлаш

Президент Финляндии: Европа должна меньше говорить и больше готовиться к отражению российской угрозы

Президент Финляндии Александр Стубб призвал европейские страны сосредоточиться на немедленной помощи Украине и подготовке своих вооруженных сил, а не на спекуляциях о потенциальной российской агрессии за пределами Украины.

Война •   •  13392 просмотра
Президент Финляндии: Европа должна меньше говорить и больше готовиться к отражению российской угрозы

Силы обороны юга: враг штурмовал на Херсонщине и Ореховском направлении, продолжает террор мирного населения

Подразделения Объединенных сил на юге уничтожили 112 оккупантов, 41 единицу вооружения и военной техники. Но враг продолжает попытки штурмов на Херсонщине и на Ореховском направлении.

Война •   •  10883 просмотра
Силы обороны юга: враг штурмовал на Херсонщине и Ореховском направлении, продолжает террор мирного населения

Захватчики на оккупированной Херсонщине минируют аграрные поля - Центр сопротивления

российские войска активно минируют сельскохозяйственные земли во временно оккупированной Херсонской области, подвергая опасности гражданское население и препятствуя фермерской деятельности.

Война •   •  10188 просмотра
Захватчики на оккупированной Херсонщине минируют аграрные поля - Центр сопротивления

На Луганщине оккупанты заставляют шахтеров становиться на воинский учет - Лысогор

На оккупированной части Луганской области россияне заставляют шахтеров регистрироваться на военную службу, угрожая задержать зарплату и отстранить их от работы, если они не подчинятся.

Общество •   •  11103 просмотра
На Луганщине оккупанты заставляют шахтеров становиться на воинский учет - Лысогор

Кипер заявил, что не получал предложений возглавить Генпрокуратуру

Олег Кипер, глава Одесской областной государственной администрации, заявил, что не получал предложений возглавить Генпрокуратуру.

политика •   •  11756 просмотра
Кипер заявил, что не получал предложений возглавить Генпрокуратуру