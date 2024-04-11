Евлаш об учениях на F-16: в Дании и США украинские пилоты на завершающих этапах

В Дании и США украинские пилоты находятся на завершающих этапах обучения для управления истребителями F-16. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Украины Илья Евлаш во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Сейчас у нас сразу проходит несколько групп, несколько подготовительных этапов. На завершающих этапах находится пилоты, проходящие подготовку в Дании и США, они уже непосредственно тренируются оттачивать свое мастерство на задачах, которые будут поставлены перед ними в Украине, реальными", - рассказал Евлаш.

По его словам, также пилоты отрабатывают удары по малоразмерным целям, в том числе таким, как "шахеды", по крылатым и управляемым авиационным ракетам.

Евлаш также сообщил, что в Великобритании есть пилоты, которые проходят курсы по английскому языку.

"По состоянию на сейчас у нас еще проходят подготовку в Великобритании. Это первые курсы такие они проходят именно по изучению языка - английского и непосредственно наземной подготовки. Еще одна такая группа уже закончила подобные курсы и переместилась в другую страну воздушной коалиции - Францию. Сейчас они проходят подготовку на легкомоторных самолетах для того, чтобы увеличить количество налета в часах и освоить систему управления. Это является переходным этапом перед тем как пересесть уже на более серьезный истребитель реактивный и получить там ценный опыт, который они потом будут оттачивать на F-16", - рассказал Евлаш.

Дополнение

В начале апреля Евлаш сообщал, что несколько групп украинских пилотов проходят обучение в разных странах для управления истребителями F-16. Две передовые группы, которые находятся в Дании и США уже оттачивают свои навыки на самолетах F-16.

В Украине проходит подготовка и адаптация аэродромов к приему F-16.

The New York Times сообщал, что к лету этого года 12 украинских пилотов будут готовы летать на истребителях F-16 после 10 месяцев обучения в Дании, Великобритании и США. Но к моменту возвращения пилотов в Украину будет доставлено только шесть F-16 из примерно 45 истребителей.

Нидерланды планируют подготовить для Украины шесть дополнительных истребителей F-16. Таким образом страна передаст 24 самолета F-16. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила надежду, что Украина сможет получить датские истребители F-16 еще до лета.