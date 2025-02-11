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ЕС планирует пересмотреть распределение многомиллиардной иностранной помощи - Bloomberg

ЕС планирует пересмотреть распределение многомиллиардной иностранной помощи - Bloomberg

Киев  •  УНН

 • 8722 просмотра

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Еврокомиссия намерена реструктуризировать многомиллиардную внешнюю помощь для лучшего согласования с политическими интересами. Блок стремится укрепить альянсы и обеспечить стратегические интересы в условиях сложной международной среды.

Европейский Союз проведет пересмотр своей многомиллиардной внешней помощи, чтобы более точно согласовать распределение финансирования блока с его внешнеполитическими интересами в условиях сложной международной среды, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Этот шаг был сделан в то время, когда Европейская комиссия сталкивается с растущим списком приоритетов, включая оборону, на фоне войны в Украине, которая длится уже третий год, и позицию президента США Дональда Трампа в первые недели его пребывания в должности.

Согласно проекту документа, с которым ознакомилось Bloomberg, Еврокомиссия, исполнительный орган ЕС, хочет стать более трансакционной, перестроив иностранную помощь и сделав ее более «целевой для наших партнеров».

Блок стремится реструктуризировать свою внешнюю помощь для обеспечения своих стратегических интересов, включая укрепление альянсов с единомышленниками, обеспечение доступа к сырью и сдерживание прибытия мигрантов.

В проекте документа, который все еще может быть изменен перед представлением, указано, что общий фонд ЕС, который традиционно составляет около 1% ВВП блока, перегружен, учитывая спектр требований, от «зеленого перехода» до обороны. В ближайшие недели Еврокомиссия изложит идеи по улучшению своего следующего семилетнего бюджета с 2028 по 2034 год.

ЕС определяет поддержку Украины среди главных приоритетов в программе 2025 года10.02.25, 16:21 • 23925 просмотров

План Еврокомиссии, как отмечается, совпадает с решением Трампа ликвидировать Агентство США по международному развитию (USAID), которое ежегодно распределяет помощь на десятки миллиардов долларов за рубежом. В первый же день президент США объявил о приостановлении на 90 дней почти всей иностранной помощи.

ЕС и его страны-члены вместе являются крупнейшим донором международной помощи в мире, предоставив почти 96 миллиардов евро (99 миллиардов долларов) в 2023 году, тогда как США потратили почти 72 миллиарда долларов на внешнюю поддержку.

Два крупнейших донора соревнуются с Китаем за влияние в богатых ресурсами регионах, включая Африку и Южную Америку.

ЕС хочет использовать растущее восприятие блока как надежного партнера по сравнению с Пекином или администрацией Трампа, избегая при этом роли «донора последней инстанции».

«Импульс правильный для того, чтобы ЕС предложил правильные стимулы партнерам», - заявил в начале февраля еврокомиссар по вопросам международного партнерства Йозеф Сикела.

Долгосрочный бюджет ЕС в триллион евро, одно из обсуждений в блоке с наибольшим количеством споров, на этот раз, как отмечает издание, станет сложнее, поскольку 30 миллиардов евро долга из фонда восстановления после пандемии необходимо ежегодно возвращать, а большинство стран-членов также хотят значительного финансирования обороны.

В проекте документа, как указано, изложены некоторые идеи относительно решений по приоритетам блока, включая ключевые реформы и инвестиции для каждой страны-члена, фонд конкурентоспособности для поддержки стратегических технологий и надежные гарантии для защиты верховенства права. Еврокомиссия намерена представить свое следующее долгосрочное бюджетное предложение в июле, чтобы дать достаточно времени для консультаций.

ЕС хочет увеличения оборонных расходов: что предлагает07.02.25, 16:15 • 29234 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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