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ЄС планує переглянути розподіл багатомільярдної іноземної допомоги - Bloomberg

ЄС планує переглянути розподіл багатомільярдної іноземної допомоги - Bloomberg

Київ • УНН

 • 30631 перегляди

Єврокомісія має намір реструктуризувати багатомільярдну зовнішню допомогу для кращого узгодження з політичними інтересами. Блок прагне зміцнити альянси та забезпечити стратегічні інтереси в умовах складного міжнародного середовища.

Європейський Союз проведе перегляд своєї багатомільярдної зовнішньої допомоги, щоб більш точно узгодити розподіл фінансування блоку з його зовнішньополітичними інтересами в умовах складного міжнародного середовища, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Цей крок було зроблено в той час, коли Європейська комісія стикається зі зростаючим списком пріоритетів, включаючи оборону, на тлі війни в Україні, яка триває вже третій рік, і позицію президента США Дональда Трампа в перші тижні його перебування на посаді.

Відповідно до проекту документа, з яким ознайомилося Bloomberg, Єврокомісія, виконавчий орган ЄС, хоче стати більш трансакційною, перебудувавши іноземну допомогу і зробивши її більш "цільовою для наших партнерів".

Блок прагне реструктуризувати свою зовнішню допомогу для забезпечення своїх стратегічних інтересів, включаючи зміцнення альянсів з однодумцями, забезпечення доступу до сировини та стримування прибуття мігрантів.

У проекті документа, який все ще може бути змінений перед поданням, зазначено, що загальний фонд ЄС, який традиційно становить близько 1% ВВП блоку, перевантажений, враховуючи спектр вимог, від "зеленого переходу" до оборони. У найближчі тижні Єврокомісія викладе ідеї щодо покращення свого наступного семирічного бюджету з 2028 по 2034 рік.

ЄС визначає підтримку України серед головних пріоритетів у програмі 2025 року10.02.25, 16:21 • 28475 переглядiв

План Єврокомісії, як зауважується, збігається з рішенням Трампа ліквідувати Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), яке щороку розподіляє допомогу на десятки мільярдів доларів за кордоном. У перший же день президент США оголосив про призупинення на 90 днів майже всієї іноземної допомоги.

ЄС та його країни-члени разом є найбільшим донором міжнародної допомоги у світі, надавши майже 96 мільярдів євро (99 мільярдів доларів) у 2023 році, тоді як США витратили майже 72 мільярди доларів на зовнішню підтримку.

Два найбільші донори змагаються з Китаєм за вплив у багатих ресурсами регіонах, включаючи Африку та Південну Америку.

ЄС хоче використовувати зростаюче сприйняття блоку як надійного партнера порівняно з Пекіном чи адміністрацією Трампа, уникаючи при цьому ролі "донора останньої інстанції".

"Імпульс правильний для того, щоб ЄС запропонував правильні стимули партнерам", - заявив на початку лютого єврокомісар з питань міжнародного партнерства Йозеф Сікела.

Довгостроковий бюджет ЄС у трильйон євро, одне з обговорень у блоці з найбільшою кількістю суперечок, цього разу, як зазначає видання, стане складнішим, оскільки 30 мільярдів євро боргу з фонду відновлення після пандемії необхідно щороку повертати, а більшість країн-членів також хочуть значного фінансування оборони.

У проекті документа, як вказано, викладено деякі ідеї щодо рішень стосовно пріоритетів блоку, включаючи ключові реформи та інвестиції для кожної країни-члена, фонд конкурентоспроможності для підтримки стратегічних технологій і надійні гарантії для захисту верховенства права. Єврокомісія має намір представити свою наступну довгострокову бюджетну пропозицію в липні, щоб дати достатньо часу для консультацій.

ЄС хоче збільшення оборонних витрат: що пропонує07.02.25, 16:15 • 29799 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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