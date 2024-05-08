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Ермак провел онлайн-встречу с бывшим генсеком НАТО
Ермак обсудил с бывшим председателем НАТО Расмуссеном и другими международными деятелями проект доклада о будущем членстве Украины в НАТО, подготовку к Мирному саммиту в Швейцарии, а также необходимость гарантий безопасности и поддержки со стороны стран-партнеров в условиях продолжающейся войны с Россией.
Украина прошла в финал Евровидения-2024
Украинские певцы Alyona Alyona и Jerry Heil вышли в финал песенного конкурса Евровидение 2024 вместе с артистами из Сербии, Португалии, Словении, Литвы, Финляндии, Кипра, Хорватии, Ирландии и Люксембурга.
В Донецкой области горит лесной массив из-за обстрела россиян
Российские обстрелы привели к пожару около 300 гектаров хвойного леса в Лиманской громаде Донецкой области, последствия которого прокуратура задокументировала как военное преступление.
Евровидение 2024: шведский артист выступил с палестинским платком на руке
Шведский артист Эрик Сааде выступил в полуфинале Евровидения с палестинским платком, повязанным на руке, в знак протеста против участия Израиля в конкурсе.
Первая африканская страна подтвердила участие в Саммите мира
Кабо-Верде стало первой африканской страной, которая подтвердила свое участие в Мирном саммите, инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским, после телефонного разговора между Зеленским и премьер-министром Кабо-Верде Улиссесом Коррейя э Силвой.
Нацгвардия провела учения по обороне Чернобыльской АЭС
Национальная гвардия провела учения по охране и обороне Чернобыльской атомной электростанции, усилила охрану границы и увеличила количество личного состава и вооружения в приграничных регионах после полномасштабного вторжения России.
alyona alyona и Jerry Heil выступили на Евровидении 2024
alyona alyona и Jerry Heil исполнили песню "Teresa & Maria" под пятым номером от Украины в первом полуфинале песенного конкурса "Евровидение 2024" в Мальме, Швеция.
Глава комитета Бундестага по иностранным делам посетит Грузию на фоне протестов против "российского закона" об иноагентах
Михаэль Рот, председатель Комитета по иностранным делам Бундестага Германии, посетит Тбилиси, столицу Грузии, 13-15 мая, чтобы встретиться с правительством, парламентом, оппозицией и активистами гражданского общества, выразив поддержку европейским устремлениям Грузии и ее демократическим ценностям.
ХАМАС и Израиль прибыли в Каир для переговоров о прекращении огня
Делегации ХАМАС и Израиля прибыли в Каир для переговоров о прекращении огня и потенциальном обмене пленными при посредничестве Египта и Катара.
Готовим встречи, которые точно станут новостями в ближайшие недели - Зеленский
Украина готовит встречи и документы, которые станут новостями в ближайшие недели, включая новые визиты партнеров, новые соглашения по безопасности, начало переговоров с Европейским Союзом в июне, а также подготовку к первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии.