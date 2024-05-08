Ермак провел онлайн-встречу с бывшим генсеком НАТО

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и Генеральный секретарь НАТО в 2009-2014 годах Андерс Фог Расмуссен провели в онлайн-формате очередную встречу Международной рабочей группы по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины. Об этом сообщили в Офисе президента, передает УНН.

Детали

Участники встречи обсудили проект отчета Международной рабочей группы, который содержит детальное обоснование и конкретные предложения относительно будущего членства Украины в НАТО, обеспечения устойчивого мира и сдерживания страны-агрессора. Его обнародуют в ближайшее время.

Андрей Ермак также рассказал о подготовке инаугурационного Саммита мира, который состоится в Швейцарии в июне этого года.

Цель саммита - создать платформу для обсуждения различных взглядов на мирный процесс и дать политический старт на высоком уровне для подготовки общей мирной базы, которая должна восстановить мир в Украине. На основе всех дискуссий, проведенных ранее, мы стремимся разработать общий и поддерживаемый всеми странами мирный план отметил руководитель Офиса Президента.

Он подчеркнул: важно, чтобы участие в Глобальном саммите мира приняло как можно большее количество стран, в частности представители Глобального Юга. Андрей Ермак призвал участников Международной рабочей группы распространять идею поддержки Саммита и поощрять лидеров государств к участию в нем.

Руководитель Офиса Президента проинформировал о ситуации на поле боя и конкретных оборонных потребностях нашей страны, а также отметил важность соглашений по безопасности, которые Украина заключает с государствами-партнерами.

Андерс Фог Расмуссен отметил, что проект отчета Международной рабочей группы демонстрирует прочную поддержку курса Украины на вступление в НАТО. По его словам, в документе изложены конкретные предложения относительно будущего членства нашей страны в Альянсе как ключевой гарантии безопасности Украины и евроатлантического региона.

Сильные и четкие решения на Вашингтонском саммите будут чрезвычайно важными. Они станут хорошей мотивацией для наших людей. Мы очень хотим, чтобы единство НАТО было чрезвычайно прочным. Большое спасибо за помощь и поддержку сказал руководитель Офиса Президента.

Дополнение

Во встрече приняли участие: бывший Президент Польши Александр Квасьневский, бывший Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, бывший Премьер-министр Финляндии Санна Марин, бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон и другие.

С украинской стороны участие приняли: заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква и советник руководителя Офиса Главы государства Александр Бевз.

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