Ермак провел онлайн-встречу с бывшим генсеком НАТО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  103470 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
  •  102897 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
  •  106830 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
  •  153370 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
  •  107407 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  119211 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  119949 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120498 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  228805 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  211939 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

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30 апреля 2024, 14:32  •  436784 просмотра

Ермак провел онлайн-встречу с бывшим генсеком НАТО

Ермак обсудил с бывшим председателем НАТО Расмуссеном и другими международными деятелями проект доклада о будущем членстве Украины в НАТО, подготовку к Мирному саммиту в Швейцарии, а также необходимость гарантий безопасности и поддержки со стороны стран-партнеров в условиях продолжающейся войны с Россией.

Война •   •  2267 просмотра
Ермак провел онлайн-встречу с бывшим генсеком НАТО

Украина прошла в финал Евровидения-2024

Украинские певцы Alyona Alyona и Jerry Heil вышли в финал песенного конкурса Евровидение 2024 вместе с артистами из Сербии, Португалии, Словении, Литвы, Финляндии, Кипра, Хорватии, Ирландии и Люксембурга.

Культура •   •  2590 просмотра
Украина прошла в финал Евровидения-2024

В Донецкой области горит лесной массив из-за обстрела россиян

Российские обстрелы привели к пожару около 300 гектаров хвойного леса в Лиманской громаде Донецкой области, последствия которого прокуратура задокументировала как военное преступление.

Война •   •  3297 просмотра
В Донецкой области горит лесной массив из-за обстрела россиян

Евровидение 2024: шведский артист выступил с палестинским платком на руке

Шведский артист Эрик Сааде выступил в полуфинале Евровидения с палестинским платком, повязанным на руке, в знак протеста против участия Израиля в конкурсе.

политика •   •  5175 просмотра
Евровидение 2024: шведский артист выступил с палестинским платком на руке

Первая африканская страна подтвердила участие в Саммите мира

Кабо-Верде стало первой африканской страной, которая подтвердила свое участие в Мирном саммите, инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским, после телефонного разговора между Зеленским и премьер-министром Кабо-Верде Улиссесом Коррейя э Силвой.

политика •   •  7080 просмотра
Первая африканская страна подтвердила участие в Саммите мира

Нацгвардия провела учения по обороне Чернобыльской АЭС

Национальная гвардия провела учения по охране и обороне Чернобыльской атомной электростанции, усилила охрану границы и увеличила количество личного состава и вооружения в приграничных регионах после полномасштабного вторжения России.

Война •   •  8250 просмотра
Нацгвардия провела учения по обороне Чернобыльской АЭС

alyona alyona и Jerry Heil выступили на Евровидении 2024

alyona alyona и Jerry Heil исполнили песню "Teresa &amp; Maria" под пятым номером от Украины в первом полуфинале песенного конкурса "Евровидение 2024" в Мальме, Швеция.

Культура •   •  8880 просмотра
alyona alyona и Jerry Heil выступили на Евровидении 2024

Глава комитета Бундестага по иностранным делам посетит Грузию на фоне протестов против "российского закона" об иноагентах

Михаэль Рот, председатель Комитета по иностранным делам Бундестага Германии, посетит Тбилиси, столицу Грузии, 13-15 мая, чтобы встретиться с правительством, парламентом, оппозицией и активистами гражданского общества, выразив поддержку европейским устремлениям Грузии и ее демократическим ценностям.

Новости Мира •   •  9079 просмотра
Глава комитета Бундестага по иностранным делам посетит Грузию на фоне протестов против "российского закона" об иноагентах

ХАМАС и Израиль прибыли в Каир для переговоров о прекращении огня

Делегации ХАМАС и Израиля прибыли в Каир для переговоров о прекращении огня и потенциальном обмене пленными при посредничестве Египта и Катара.

Война •   •  11978 просмотра
ХАМАС и Израиль прибыли в Каир для переговоров о прекращении огня

Готовим встречи, которые точно станут новостями в ближайшие недели - Зеленский

Украина готовит встречи и документы, которые станут новостями в ближайшие недели, включая новые визиты партнеров, новые соглашения по безопасности, начало переговоров с Европейским Союзом в июне, а также подготовку к первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии.

Война •   •  11808 просмотра
Готовим встречи, которые точно станут новостями в ближайшие недели - Зеленский