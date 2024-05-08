Єрмак провів онлайн-зустріч із колишнім генсеком НАТО

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і Генеральний секретар НАТО у 2009–2014 роках Андерс Фог Расмуссен провели в онлайн-форматі чергову зустріч Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України. Про це повідомили в Офісі президента, передає УНН.

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Учасники зустрічі обговорили проєкт звіту Міжнародної робочої групи, який містить детальне обґрунтування та конкретні пропозиції щодо майбутнього членства України в НАТО, забезпечення сталого миру та стримування країни-агресора. Його оприлюднять найближчим часом.

Андрій Єрмак також розповів про підготовку інавгураційного Саміту миру, який відбудеться у Швейцарії у червні цього року.

Саміт має на меті створити платформу для обговорення різних поглядів на мирний процес і дати політичний старт на високому рівні для підготовки спільної мирної бази, яка має відновити мир в Україні. На основі всіх дискусій, проведених раніше, ми прагнемо розробити спільний і підтримуваний усіма країнами мирний план

Він наголосив: важливо, щоб участь у Глобальному саміті миру взяла якнайбільша кількість країн, зокрема представники Глобального Півдня. Андрій Єрмак закликав учасників Міжнародної робочої групи поширювати ідею підтримки Саміту та заохочувати лідерів держав до участі в ньому.

Керівник Офісу Президента поінформував про ситуацію на полі бою та конкретні оборонні потреби нашої країни, а також відзначив важливість безпекових угод, які Україна укладає з державами-партнерами.

Андерс Фог Расмуссен наголосив, що проєкт звіту Міжнародної робочої групи демонструє міцну підтримку курсу України на вступ до НАТО. За його словами, у документі викладені конкретні пропозиції щодо майбутнього членства нашої країни в Альянсі як ключової гарантії безпеки України та євроатлантичного регіону.

Сильні та чіткі рішення на Вашингтонському саміті будуть надзвичайно важливими. Вони стануть гарною мотивацією для наших людей. Ми дуже хочемо, щоб єдність НАТО була надзвичайно міцною. Дуже дякую за допомогу та підтримку