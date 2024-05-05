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Єрмак з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини обговорив українсько-угорські відносини

Єрмак з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини обговорив українсько-угорські відносини

Київ • УНН

 • 100434 перегляди

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, під час якої обговорив ключові питання українсько-угорських відносин та спланував подальші кроки для розвитку співпраці між двома країнами.

Провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто. Про це повідомляє Керівник офісу президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

Деталі

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак і міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сіярто провели телефонну розмову, під час якої обговорили ключові питання українсько-угорських відносин.

Також під час даної розмови було запланувано подальші кроки для розвитку співпраці між двома країнами.

Ми наголосили на важливості постійного особистого контакту задля знаходження взаємовигідних рішень і розв’язання двосторонніх питань

- зазначив Андрій Єрмак.

Крім того, він додав, що комунікація між Україною та Угорщиною відбувається за планом.

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Юлія Котвицька

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