Єрмак з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини обговорив українсько-угорські відносини
Київ • УНН
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, під час якої обговорив ключові питання українсько-угорських відносин та спланував подальші кроки для розвитку співпраці між двома країнами.
Провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто. Про це повідомляє Керівник офісу президента України Андрій Єрмак, передає УНН.
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Керівник офісу президента України Андрій Єрмак і міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сіярто провели телефонну розмову, під час якої обговорили ключові питання українсько-угорських відносин.
Також під час даної розмови було запланувано подальші кроки для розвитку співпраці між двома країнами.
Ми наголосили на важливості постійного особистого контакту задля знаходження взаємовигідних рішень і розв’язання двосторонніх питань
Крім того, він додав, що комунікація між Україною та Угорщиною відбувається за планом.
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