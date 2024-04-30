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Єрмак обговорив з італійським кардиналом Дзуппі повернення депортованих до рф дітей та полонених

Єрмак обговорив з італійським кардиналом Дзуппі повернення депортованих до рф дітей та полонених

Київ • УНН

 • 50843 перегляди

Андрій Єрмак обговорив з кардиналом Маттео Дзуппі питання повернення депортованих українських дітей та військовополонених з росії, а також підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з головою Єпископської конференції Італії кардиналом Маттео Дзуппі щодо повернення з рф депортованих дітей і військовополонених. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу ОПУ.

Деталі 

Керівник Офісу глави держави зазначив, що в межах дипломатичного діалогу з усіма державами Україна постійно приділяє особливу увагу питанню повернення українських дітей, незаконно депортованих Росією.

Ви також продовжуєте працювати в цьому напрямі. Дякую вам. Цей процес іде повільно, але все ж таки рухається вперед

- наголосив Єрмак. 

Андрій Єрмак також закликав допомогти Україні у звільненні військовополонених, зокрема бойових медиків. Під час розмови обговорили, як можна прискорити цей процес та організувати обмін напередодні Великодня.

Очільник Офісу глави держави розповів кардиналу про підготовку Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії цьогоріч у червні.

Депутати закликали міжнародну спільному посилити зусилля задля звільнення українських полонених24.04.24, 14:18 • 15325 переглядiв

Також Єрмак і Маттео Дзуппі також обговорили можливість проведення двосторонньої зустрічі для об’єднання зусиль.

Нагадаємо

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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ofis-prezydenta-ukrainyОфіс Президента України
shveitsariiaШвейцарія
andrii-yermakАндрій Єрмак
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