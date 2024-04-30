Ермак обсудил с итальянским кардиналом Дзуппи возвращение депортированных в РФ детей и пленных

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с председателем Епископской конференции Италии кардиналом Маттео Дзуппи по возвращению из РФ депортированных детей и военнопленных. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Детали

Руководитель Офиса главы государства отметил, что в рамках дипломатического диалога со всеми государствами Украина постоянно уделяет особое внимание вопросу возвращения украинских детей, незаконно депортированных Россией.

Вы также продолжаете работать в этом направлении. Спасибо вам. Этот процесс идет медленно, но все же движется вперед - подчеркнул Ермак.

Андрей Ермак также призвал помочь Украине в освобождении военнопленных, в частности боевых медиков. Во время разговора обсудили, как можно ускорить этот процесс и организовать обмен накануне Пасхи.

Глава Офиса главы государства рассказал кардиналу о подготовке Глобального саммита мира, который состоится в Швейцарии в этом году в июне.

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Также Ермак и Маттео Дзуппи также обсудили возможность проведения двусторонней встречи для объединения усилий.

Напомним

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявления, что Украина работает над тем, чтобы иметь государство-патрона для ведения переговоров об освобождении гражданских заключенных, незаконно удерживаемых Россией