Депутаты призвали международное сообщество активизировать усилия для освобождения украинских пленных

Верховная Рада приняла постановление с обращением к международному сообществу с призывом активизировать усилия для освобождения и возвращения в Украину всех пленных, прежде всего украинских журналистов. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Парламент обратился к международным институтам, парламентам и правительствам иностранных государств, международным неправительственным организациям активизировать международные и национальные усилия для освобождения и возвращения в Украину всех пленных и незаконно удерживаемых граждан Украины, прежде всего украинских журналистов - написал Железняк.

По его словам, за постановление №11034 проголосовали 293 народных избранников.

Верховная Рада Украины призывает:

международное сообщество усилить политико-дипломатическое давление на рф с целью защиты прав журналистов, обеспечения их безопасности, а также возвращения пленных и незаконно удерживаемых журналистов (включая гражданских журналистов);

международные институты, парламенты и правительства иностранных государств активизировать международные и национальные усилия для обеспечения освобождения и возвращения в Украину всех украинских военнопленных и всех незаконно удерживаемых лиц - граждан Украины, в частности, всех пленных и незаконно удерживаемых украинских журналистов (включая гражданских журналистов);



ООН, Международный комитет Красного Креста, Международную неправительственную организацию "Комитет защиты журналистов" и Международную неправительственную организацию "Репортеры без границ" безотлагательно сделать все возможное для освобождения и возвращения в Украину без всяких предпосылок всех пленных и незаконно удерживаемых украинских журналистов (включая гражданских журналистов);



Международный комитет Красного Креста, а также Комитеты ООН против пыток и по правам человека усилить усилия с целью обеспечения соблюдения норм международного гуманитарного права в отношении удерживаемых рф украинских военнопленных и предотвращения пыток, унижения чести и достоинства, нарушения прав человека, установления местонахождения всех пленников - граждан Украины, в частности, пленных и незаконно удерживаемых украинских журналистов (включая гражданских журналистов);



международное сообщество укрепить усилия, в том числе через Международный уголовный суд, с целью обеспечения привлечения к ответственности всех лиц, виновных в совершении военных преступлений и преступлений против человечности на территории Украины, в частности в отношении журналистов.



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