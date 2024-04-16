Украина ищет страну-покровителя по освобождению гражданских пленных - Лубинец

Украина работает над тем, чтобы иметь страну-покровителя по освобождению гражданских пленных, которых незаконно удерживает россия. Об этом заявил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Есть ли у нас страна, которая готова на себя взять ответственность и вести переговоры по гражданским? Скажу так - публично я пока такую страну, даже такие страны, пока назвать не могу. Но у нас несколько таких стран и я лично вел такие переговоры и продолжаю вести переговоры. Это уровень нашего Президента. Он тоже этим занимается", - сказал Лубинец.

Он отметил, что Украина хочет, чтобы та или иная страна или страны получили официальный статус покровителя, после чего дипломаты такой страны смогут иметь физический доступ к украинским гражданским лицам, которых незаконно удерживает россия.

"Они смогут участвовать в обеспечении их прав, передавать лекарства, ставить вопрос об их освобождении, ставить вопрос об их досрочном освобождении, участвовать в правовой защите граждан, например нанимать адвокатов. Это такие технические вещи которыми мы занимаемся", - рассказал Лубинец.

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Лубинец, говоря о разнице между страной-покровителем и страной-посредником, отметил, что стран-посредников у Украины достаточно много в разных направлениях, в том числе и по возвращению гражданских лиц.

"Но мы настаиваем, что нам нужна страна-покровитель с официальным статусом, потому что тогда полномочий у такой страны гораздо больше. Посредников может быть очень много. Страна-покровительница может быть одна или их может быть до пяти согласно международному гуманитарному праву. Страны-посредники у нас есть, а страны-покровительницы пока нет и мы над этим работаем", - пояснил Лубинец.

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Он выразил надежду, что страна-покровитель появится в этом году.

Кроме того, Лубинец заявил, что страны западного юридически наверняка никогда не смогут стать странами-покровителями, потому что одним из элементов получения этого статуса - это юридическое подтверждение со стороны россии.