Сейчас более 37 тысяч граждан Украины внесены в реестр пропавших без вести - Лубинец

Сейчас более 37 тыс. граждан Украины внесены в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время мероприятия "Гражданские в незаконном удержании Россией: совместные шаги власти и гражданского общества для их освобождения", передает корреспондент УНН.

Детали

Сейчас у нас действует Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Он находится в процессе наполнения информацией. По последним данным, которые я получил вчера, в реестре на сегодня более 37 тыс. граждан Украины. Это гражданские, а также военнослужащие ВСУ. Цифра будет расти с учетом того, какая информация у нас появляется, автоматически она вносится в первую очередь в реестр, поэтому мы видим с каждым месяцем, как цифра растет - сказал Лубинец.

Он отметил, что довольно часто рф удерживает в одних учреждениях и гражданских и военнопленных.

Следовательно, возвращая военнопленных у появляется дополнительная возможность получить информацию о гражданских гражданах Украины. В перечне гражданских заложников находятся общественные и церковные деятели, журналисты, государственные служащие, представители местного самоуправления, полицейские, участники АТО, а также даже есть три сотрудника организации ОБСЕ. Похищение представителей международных организаций и граждан других государств - это показательное пренебрежение к международному праву - добавил Лубинец.

Напомним

россия в течение 10 лет не предоставляет никакой информации о гражданских украинцах, которых задерживала без всяких доказательств и фактически держит их в плену.