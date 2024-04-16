россия не освобождает гражданских, потому что они могут быть свидетелями ее зверств на оккупированных территориях - Омбудсман

В случае освобождения россией гражданских лиц, которых незаконно задержали во время оккупации украинских регионов, они могут быть свидетелями зверств рф. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время мероприятия "Гражданские в незаконном удержании россией: совместные шаги власти и гражданского общества для их освобождения", передает корреспондент УНН.

россия не освобождает гражданских, потому что автоматически они могут быть свидетелями зверств рф на временно оккупированной территории Украины. Задержание и дальнейшее содержание гражданских граждан - это новая система давления на население, которое остается и проживает на ВОТ. Это система прессинга в худших практиках 1937 года советской власти, когда только за одно предложение, что при Украине было лучше, людей задерживают, держат в тюрьме без всяких доказательств и подвергают пыткам. После этого начинаются судебные процессы, которые ничего не имеют общего с правовой системой любой страны - сказал Лубинец.

Он добавил, что Украина имеет подтвержденные данные, что россия пытает гражданское население, подвергает их сексуальному, психологическому насилию, не предоставляет доступа к медицинской помощи.

Вопрос возвращения гражданских домой находится в постоянном фокусе нашей работы. В частности, из-за выполнения пункта 4 Формулы мира президента Украины - это возвращение домой всех депортированных и пленных - добавил Лубинец.

Омбудсман отметил, что 26 февраля Украина создала Международную платформу за освобождение незаконно задержанных российской федерацией гражданских лиц.

Мы понимаем, что не можем самостоятельно создать механизм возвращения гражданских граждан Украины. Мы должны создать механизм давления на рф, чтобы перестали незаконно задерживаться гражданские граждане Украины на ВОТ и параллельно начался процесс возвращения гражданских граждан Украины. Отдельный вопрос - это предоставление доступа представителям международных организаций к местам содержания гражданских заложников - резюмировал Лубинец.

Напомним

На текущий момент более 37 тыс. граждан Украины внесены в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Среди них военнослужащие и гражданские лица.

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