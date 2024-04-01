Котенко рассказал, как заполнить онлайн-анкету о пропавшем без вести лице - алгоритм действий

Заполнить онлайн-анкету о пропавшем без вести лице можно на официальном сайте Министерства внутренних дел. Предоставленные данные передаются в Секретариат уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах при министерстве. Как заполнить онлайн-анкету о пропавшем без вести лице рассказал бывший уполномоченный по вопросам пропавших без вести, член общественной организации "Группа Патриот" Олег Котенко, передает УНН.

Детали

Как сообщил Котенко, чтобы заполнить онлайн-анкету о пропавшем без вести лице необходимо открыть официальный сайт МВД Украины, выбрать вкладку "Деятельность" и перейти по ссылке в раздел Секретариата уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Далее необходимо выбрать активную ссылку на раздел "Анкета лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах", там заявителю предложат авторизоваться в Едином окне для граждан с помощью электронной подписи, Дія.Підпису или Bank ID.

Он рассказал, что после прохождения авторизации для подачи заявления о пропавшем без вести лице нужно воспользоваться активной клавишей "Заказать услугу" и в следующем окне следует выбрать услугу "Подача анкеты о лице, пропавшем без вести при особых обстоятельствах к Уполномоченному по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах".

Далее заявителю следует заполнить анкетные данные о гражданском или военном лице, с которым утрачена связь из-за войны.

Предоставленные вами данные будут переданы в Секретариат Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах при МВД Украины - отметил Котенко.

Он добавил, что в случае возникновения вопросов при авторизации или заполнения анкетных данных о пропавшем лице нужно обращаться в контактный центр МВД по телефону: +380 (44) 334 40 35

Напомним

С мая прошлого года данные о без вести пропавших вносятся в Единый реестр пропавших без вести. Реестр разработан Министерством внутренних дел совместно с Уполномоченным по пропавшим без вести и другими ведомствами.

С началом российского вторжения количество пропавших выросло в 4 раза и на сегодня более 50 тыс. человек считаются пропавшими без вести.

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