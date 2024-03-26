Кабмин назначил нового Уполномоченного по вопросам пропавших без вести

Кабинет министров Украины сегодня в рамках кадрового блока назначил ряд заместителей министров, а также Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, кем стал Артур Добросердов. Об этом сообщил во вторник представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Детали

Как отметил Мельничук, Кабмин назначил:

- Руслана Приходько заместителем министра по делам ветеранов Украины;

- Фархада Фархадова заместителем министра по делам ветеранов Украины;

- Алексея Никитенко заместителем министра молодежи и спорта Украины;

- Андрея Чеснокова заместителем министра молодежи и спорта Украины;

- Викторию Рясную заместителем министра молодежи и спорта Украины по вопросам европейской интеграции;

- Артура Добросердова на должность Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

При этом, по его словам, уволены:

- Андрея Чеснокова с должности заместителя министра молодежи и спорта Украины по вопросам европейской интеграции;

- Сергея Недашковского с должности заместителя председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

"Согласовано увольнение Кучмы Натальи Дмитриевны с должности председателя Косовской районной государственной администрации Ивано-Франковской области", - написал Мельничук в Telegram.

Напомним

Ранее Уполномоченным по вопросам пропавших без вести был Олег Котенко, о его отставке стало известно осенью прошлого года.