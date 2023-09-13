Уповноважений зі зниклих безвісти Котенко анонсував свою відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко повідомив, що планує подати у відставку, після того, як повернеться з відрядження. Про це він написав на своїй сторінці у Telegram, повідомляє УНН.
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“Наразі Уповноважений перебуває у відрядженні на звільнених територіях Донецької області. Після повернення він подасть заяву про відставку”, - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Кабінет міністрів України передав функціонал щодо зниклих безвісти від Мінреінтеграції до МВС, Міноборони та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Відомство ухвалюватиме рішення про утворення пошукових груп (погодивши його з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими), визначатиме порядок проведення пошукових робіт, порядок ексгумації. А також проводитиме вилучення (ексгумацію) тіл (останків) загиблих (померлих) осіб та їх транспортування (евакуацію) до державних спеціалізованих установ або місць остаточного поховання.