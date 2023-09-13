Замість Мінреінтеграції зниклих безвісти через війну буде розшукувати МВС – уряд

ukru
29 березня, 17:57 • 271541 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 358947 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 299378 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 334531 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 299648 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 219222 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 204005 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 163992 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 534740 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175499 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
 м/с
94 %
745 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Декларація Олексія Кулеби за 2024 рік: доходи, нерухомість та сонячна станція дружини

Декларація Олексія Кулеби за 2024 рік: доходи, нерухомість та сонячна станція дружини

30 березня, 12:57 • 55796 перегляди
США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

30 березня, 13:46 • 59077 перегляди
На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

30 березня, 13:56 • 70674 перегляди
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 78353 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 81855 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 391913 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 534742 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 568397 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 565451 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 465353 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 204743 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 358949 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 174856 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 165778 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 136713 перегляди
Актуальне
Замість Мінреінтеграції зниклих безвісти через війну буде розшукувати МВС – уряд

Замість Мінреінтеграції зниклих безвісти через війну буде розшукувати МВС – уряд

Київ • УНН

 • 283487 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Кабінет міністрів України передав функціонал щодо зниклих безвісти від Мінреінтеграції до МВС, Міноборони та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Про це УНН повідомляє з посиланням на Мінреінтеграції.

Цитата

«Функціонал щодо зниклих безвісти передано від Мінреінтеграції до МВС, Міноборони та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Відповідну постанову було прийнято вчора на засіданні Уряду», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що вона передбачає передачу від Мінреінтеграції до МВС повноважень із координації розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

«Своєю чергою компетенції, пов’язані з діяльністю пошукових груп для пошуку тіл загиблих, передаються Генеральному штабу ЗСУ», - інформує Мінреінтеграції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В травні в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб

Зазначається, що відомство ухвалюватиме рішення про утворення пошукових груп (погодивши його з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими), визначатиме порядок проведення пошукових робіт, порядок ексгумації. А також проводитиме вилучення (ексгумацію) тіл (останків) загиблих (померлих) осіб та їх транспортування (евакуацію) до державних спеціалізованих установ або місць остаточного поховання.

«Крім того, деякі повноваження щодо передачі та репатріації тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у зв’язку зі збройною агресією проти України, передаються до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими», - йдеться в повідомленні.

Орган також здійснюватиме проведення переговорів із гуманітарними місіями, громадськими об’єднаннями, благодійними організаціями та фізичними особами, які перебувають на ТОТ з метою розшуку зниклих безвісти.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як отримати посвідчення члена сім’ї зниклого безвісти - опубліковано інструкцію

«Зі свого боку голова Коордштабу після узгодження з Об’єднаним центром та Офісом Генпрокурора ухвалюватиме рішення про затвердження списку для передачі та репатріації тіл (останків)», - повідомляє Мінреінтеграції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,546.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,818.07