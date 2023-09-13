Замість Мінреінтеграції зниклих безвісти через війну буде розшукувати МВС – уряд
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Кабінет міністрів України передав функціонал щодо зниклих безвісти від Мінреінтеграції до МВС, Міноборони та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Про це УНН повідомляє з посиланням на Мінреінтеграції.
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«Функціонал щодо зниклих безвісти передано від Мінреінтеграції до МВС, Міноборони та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Відповідну постанову було прийнято вчора на засіданні Уряду», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що вона передбачає передачу від Мінреінтеграції до МВС повноважень із координації розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
«Своєю чергою компетенції, пов’язані з діяльністю пошукових груп для пошуку тіл загиблих, передаються Генеральному штабу ЗСУ», - інформує Мінреінтеграції.
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Зазначається, що відомство ухвалюватиме рішення про утворення пошукових груп (погодивши його з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими), визначатиме порядок проведення пошукових робіт, порядок ексгумації. А також проводитиме вилучення (ексгумацію) тіл (останків) загиблих (померлих) осіб та їх транспортування (евакуацію) до державних спеціалізованих установ або місць остаточного поховання.
«Крім того, деякі повноваження щодо передачі та репатріації тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у зв’язку зі збройною агресією проти України, передаються до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими», - йдеться в повідомленні.
Орган також здійснюватиме проведення переговорів із гуманітарними місіями, громадськими об’єднаннями, благодійними організаціями та фізичними особами, які перебувають на ТОТ з метою розшуку зниклих безвісти.
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«Зі свого боку голова Коордштабу після узгодження з Об’єднаним центром та Офісом Генпрокурора ухвалюватиме рішення про затвердження списку для передачі та репатріації тіл (останків)», - повідомляє Мінреінтеграції.