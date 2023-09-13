Вместо Минреинтеграции пропавших без вести из-за войны будет разыскивать МВД - правительство

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Кабинет министров Украины передал функционал по пропавшим без вести от Минреинтеграции в МВД, Минобороны и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Минреинтеграции.

Цитата

«Функционал по пропавшим без вести передан от Минреинтеграции в МВД, Минобороны и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Соответствующее постановление было принято вчера на заседании Правительства», - говорится в сообщении.

Сообщается, что оно предусматривает передачу от Минреинтеграции к МВД полномочий по координации розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

«В свою очередь компетенции, связанные с деятельностью поисковых групп для поиска тел погибших, передаются Генеральному штабу ВСУ», - информирует Минреинтеграции.

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Отмечается, что ведомство будет принимать решение о создании поисковых групп (согласовав его с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными), определять порядок проведения поисковых работ, порядок эксгумации. А также проводить изъятие (эксгумацию) тел (останков) погибших (умерших) лиц и их транспортировку (эвакуацию) в государственные специализированные учреждения или места окончательного захоронения.

«Кроме того, некоторые полномочия по передаче и репатриации тел (останков) лиц, погибших (умерших) в связи с вооруженной агрессией против Украины, передаются в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными», - говорится в сообщении.

Орган также будет осуществлять проведение переговоров с гуманитарными миссиями, общественными объединениями, благотворительными организациями и физическими лицами, которые находятся на ВОТ с целью розыска пропавших без вести.

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«Со своей стороны глава Коордштаба после согласования с Объединенным центром и Офисом Генпрокурора будет принимать решение об утверждении списка для передачи и репатриации тел (останков)», - сообщает Минреинтеграции.

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