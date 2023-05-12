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Як отримати посвідчення члена сім’ї зниклого безвісти - опубліковано інструкцію

Як отримати посвідчення члена сім’ї зниклого безвісти - опубліковано інструкцію

Київ • УНН

 • 1459388 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко в Telegram опублікував інструкцію, як отримати посвідчення члена сім’ї особи, зниклої безвісти за особливих обставин, передає УНН.

Деталі

"Отримати посвідчення мають право батьки, другий із подружжя та діти осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", - зазначає Котенко.

Для цього, з його слів, необхідно написати заяву до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем фактичного проживання.

До заяви потрібно додати:

  •  паспорт (свідоцтво про народження) та індивідуальний податковий номер члена сім’ї, якому видається посвідчення;
  •  сповіщення ТЦК та СП про зникнення особи безвісти.

    • Посвідчення підтверджує право родичів зниклих безвісти на отримання соціальних гарантій від держави. Зокрема, пільги на проїзд громадським транспортом і на оплату житлово-комунальних послуг.

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    Доповнення

    Як раніше повідомляв УНН, близько 24 тисяч українців внесено до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Від початку війни загальна цифра зменшилась на 76 тисяч. Наразі в Україні зниклими безвісти вважають близько семи тисяч військових. За словами Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка, згідно зі статистикою, зазвичай близько 60-65% зі зниклих безвісти перебувають у полоні, "інші, на жаль, загиблі".

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