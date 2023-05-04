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24 тисячі українців вважаються зниклими безвісти - Котенко

24 тисячі українців вважаються зниклими безвісти - Котенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Близько 24 тисяч українців внесено до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Від початку війни загальна цифра зменшилась на 76 тисяч. Про це повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, передає УНН.

Деталі

За даними Міністерства внутрішніх справ, які наводить Котенко, від початку війни понад 100 тисяч осіб вважалися зниклими за особливих обставин. Як повідомляють у відомстві, у результаті першочергових дій відповідних органів, включаючи Уповноваженого зі зниклих безвісти, було встановлено місцезнаходження понад 54 тисяч осіб.

Після проведення всіх необхідних заходів кількість зниклих зменшилася до 31 тисячі. Впродовж року вдалося встановити місце знаходження 7,5 тисячі людей від загальної кількості зниклих.

Цитата

"Також у МВС зазначають, що наразі зниклими безвісти за особливих обставин вважаються близько 24 тисяч українців. Всі дані про них внесені до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, який днями запрацював у Міністерстві внутрішніх справ", - ідеться в повідомленні Олега Котенко в Telegram.

Доповнення

Котенко нагадав, щоб зробити витяг з єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин існує певний алгоритм дій. Необхідно: 

  • Надіслати заяву до Департаменту інформатизації МВС України та прикріпити до неї копії паспорта заявника та документа, який підтверджує родинні зв’язки.
  • Заяви необхідно надсилати на електронну пошту: [email protected] або ж потрібно надіслати лист на адресу Міністерства внутрішніх справ України: м. Київ, вул. Богомольця, 10.
  • Перевірка особи та надання їй статусу зниклої безвісти за особливих обставин здійснюється впродовж 30 календарних днів.
  • Витяг буде надіслано на вказану в заяві електронну адресу або ж на зворотну поштову адресу.

Нагадаємо

Наразі в Україні зниклими безвісти вважають близько семи тисяч військових. За словами Олега Котенка, згідно зі статистикою, зазвичай близько 60-65% зі зниклих безвісти перебувають у полоні, "інші, на жаль, загиблі".

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