В Україні зниклими безвісти вважають понад 7 тисяч військових – Котенко
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. На даний час В Україні зниклими безвісти вважають близько семи тисяч військових. Про це повідомив в ефірі телемарафону уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, передає УНН.
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«Цифра така дійсно є, вона трохи більша від семи тисяч. Ми розраховуємо на те, що ті люди, яких ми розшукуємо як безвісти зниклих, все ж полонені», – сказав Котенко.
За його словами, згідно зі статистикою, зазвичай близько 60-65% зі зниклих безвісти перебувають у полоні.
«Інші, на жаль, загиблі», - резюмував Котенко.
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