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В Україні зниклими безвісти вважають понад 7 тисяч військових – Котенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. На даний час В Україні зниклими безвісти вважають близько семи тисяч військових. Про це повідомив в ефірі телемарафону уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, передає УНН.

Цитата

«Цифра така дійсно є, вона трохи більша від семи тисяч. Ми розраховуємо на те, що ті люди, яких ми розшукуємо як безвісти зниклих, все ж полонені», – сказав Котенко.

За його словами, згідно зі статистикою, зазвичай близько 60-65% зі зниклих безвісти перебувають у полоні.

«Інші, на жаль, загиблі», - резюмував Котенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Мінреінтеграції пояснили як можна прискорити пошук зниклих безвісти

Нагадаємо

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що в України бувають такі дні на Сході, коли співвідношення вбитими сягає 1 до 10. 

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