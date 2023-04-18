В Украине пропавшими без вести считают более 7 тысяч военных - Котенко

Цитата

«Цифра такая действительно есть, она чуть больше семи тысяч. Мы рассчитываем на то, что те люди, которых мы разыскиваем как без вести пропавших, все же пленные», – сказал Котенко.

По его словам, согласно статистике, обычно около 60-65% из пропавших без вести находятся в плену.

«Остальные, к сожалению, погибшие», - резюмировал Котенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минреинтеграции объяснили, как можно ускорить поиск пропавших без вести

Напомним

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в Украине бывают такие дни на Востоке, когда соотношение убитыми достигает 1 к 10.