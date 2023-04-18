В Украине пропавшими без вести считают более 7 тысяч военных - Котенко
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В настоящее время в Украине пропавшими без вести считают около семи тысяч военных. Об этом сообщил в эфире телемарафона уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, передает УНН.
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«Цифра такая действительно есть, она чуть больше семи тысяч. Мы рассчитываем на то, что те люди, которых мы разыскиваем как без вести пропавших, все же пленные», – сказал Котенко.
По его словам, согласно статистике, обычно около 60-65% из пропавших без вести находятся в плену.
«Остальные, к сожалению, погибшие», - резюмировал Котенко.
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Напомним
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в Украине бывают такие дни на Востоке, когда соотношение убитыми достигает 1 к 10.