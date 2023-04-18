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В Украине пропавшими без вести считают более 7 тысяч военных - Котенко

В Украине пропавшими без вести считают более 7 тысяч военных - Котенко

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. В настоящее время в Украине пропавшими без вести считают около семи тысяч военных. Об этом сообщил в эфире телемарафона уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, передает УНН.

Цитата

«Цифра такая действительно есть, она чуть больше семи тысяч. Мы рассчитываем на то, что те люди, которых мы разыскиваем как без вести пропавших, все же пленные», – сказал Котенко.

По его словам, согласно статистике, обычно около 60-65% из пропавших без вести находятся в плену.

«Остальные, к сожалению, погибшие», - резюмировал Котенко.

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Напомним

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в Украине бывают такие дни на Востоке, когда соотношение убитыми достигает 1 к 10. 

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