24 тысячи украинцев считаются пропавшими без вести - Котенко

Детали

По данным Министерства внутренних дел, которые наводит Котенко, с начала войны более 100 тысяч человек считались пропавшими без вести при особых обстоятельствах. Как сообщают в ведомстве, в результате первоочередных действий соответствующих органов, включая Уполномоченного по пропавшим без вести, было установлено местонахождение более 54 тысяч человек.

После проведения всех необходимых мероприятий количество пропавших уменьшилось до 31 тысячи. В течение года удалось установить место нахождения 7,5 тысяч человек от общего количества пропавших.

Цитата

"Также в МВД отмечают, что сейчас пропавшими без вести при особых обстоятельствах считаются около 24 тысяч украинцев. Все данные о них внесены в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, который на днях заработал в Министерстве внутренних дел", - говорится в сообщении Олега Котенко в Telegram.

Дополнение

Котенко напомнил, чтобы сделать выписку из единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах существует определенный алгоритм действий. Необходимо:



Отправить заявление в Департамент информатизации МВД Украины и прикрепить к нему копии паспорта заявителя и документа, подтверждающего родственные связи.



Заявления необходимо присылать на электронную почту: [email protected] или же нужно отправить письмо на адрес Министерства внутренних дел Украины: г. Киев, ул. Богомольца, 10.



Проверка лица и предоставление ему статуса пропавшего без вести при особых обстоятельствах осуществляется в течение 30 календарных дней.



Выписка будет отправлена на указанный в заявлении электронный адрес или на обратный почтовый адрес.



Напомним

В настоящее время в Украине пропавшими без вести считают около семи тысяч военных. По словам Олега Котенко, согласно статистике, обычно около 60-65% из пропавших без вести находятся в плену, "остальные, к сожалению, погибшие".

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